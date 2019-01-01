«У різдвяний святий вечір нам вручили Томос»: у Луцьку переінакшили відому колядку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
У Луцьку парафіяни і хор храму Преподобного Іова Почаївського виконують новітню колядку, яку переінакшили на мотив відомої колядки «Нова радість стала».
Відео з виконанням пісні оприлюднив священик, настоятель храму Олександр Вронський.
"Христос Хрестився! Українці хочуть єднання! Новітню колядку виконують Парафіяни і хор храму преп. Іова Почаївського (ЛПЗ), м.Луцьк", - написав Вронський та додав до допису відео.
Зауважимо, що у новітній колядці прихожани храму, що на бульварі Дружби Народів, співають про єднання церкви в Україні та Томос, який українцям вручили у різдвяний святий вечір.
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Відео з виконанням пісні оприлюднив священик, настоятель храму Олександр Вронський.
"Христос Хрестився! Українці хочуть єднання! Новітню колядку виконують Парафіяни і хор храму преп. Іова Почаївського (ЛПЗ), м.Луцьк", - написав Вронський та додав до допису відео.
Зауважимо, що у новітній колядці прихожани храму, що на бульварі Дружби Народів, співають про єднання церкви в Україні та Томос, який українцям вручили у різдвяний святий вечір.
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