На Волині молодик напився до алкогольної коми





Про це пише



Зазначають, що чоловік потрапив у лікарню в стані алкогольної коми, але також мав тілесні ушкодження.



Коли волинянин повернувся до тями, то пояснив, що їх отримав унаслідок падіння.

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