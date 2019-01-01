На Волині молодик напився до алкогольної коми
Сьогодні, 08:25
У Горохові медики вивели з алкогольної коми 20-річного молодика.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що чоловік потрапив у лікарню в стані алкогольної коми, але також мав тілесні ушкодження.
Коли волинянин повернувся до тями, то пояснив, що їх отримав унаслідок падіння.
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Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що чоловік потрапив у лікарню в стані алкогольної коми, але також мав тілесні ушкодження.
Коли волинянин повернувся до тями, то пояснив, що їх отримав унаслідок падіння.
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