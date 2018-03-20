В Україні оголосили штормове попередження

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В горах Івано-Франківської та Закарпатської областей – значна сніголавинна небезпека.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"21 січня в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – вказали у відомстві.
У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.
"21 січня на дорогах ожеледиця; вночі в південних та центральних, вдень у східних областях подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь (рівень небезпечності жовтий)", – додали у ДСНС.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"21 січня в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – вказали у відомстві.
У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.
"21 січня на дорогах ожеледиця; вночі в південних та центральних, вдень у східних областях подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь (рівень небезпечності жовтий)", – додали у ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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