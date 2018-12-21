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У Карпатах знайшли тіло туриста

У Карпатах знайшли тіло туриста
Один турист загинув, інший отримав обмороження після того, як вони заблукали у Сколівському районі Львівської області.

Про це повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, - пише ВВС Україна.

Згідно з повідомленням на сайті, 19 січня о 23:37 рятувальникам повідомили, що в районі гори Парашка заблукали два туристи.

Рятувальну операцію проводили вночі і о 03:10 працівники ДСНС змогли знайти туристів біля підніжжя гори.

Як розповів BBC News Україна речник ДСНС Львівської області Віталій Туровцев, причина смерті старшого туриста невідома і її мають встановити медики, проте "скоріше за все це переохолодження".

Парашка - гора в Сколівських Бескидах, найвища вершина у Львівській області - 1 269 метрів.

Його супутника, 22-річного чоловіка, з обмороженням двох стоп доставили у Сколівську центральну районну лікарню.

Також ДСНС попереджає громадян, що 20-21 січня в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

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Теги: туристи, смерть, Львівщина
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