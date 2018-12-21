У Карпатах знайшли тіло туриста
Сьогодні, 09:33
Один турист загинув, інший отримав обмороження після того, як вони заблукали у Сколівському районі Львівської області.
Про це повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, - пише ВВС Україна.
Згідно з повідомленням на сайті, 19 січня о 23:37 рятувальникам повідомили, що в районі гори Парашка заблукали два туристи.
Рятувальну операцію проводили вночі і о 03:10 працівники ДСНС змогли знайти туристів біля підніжжя гори.
Як розповів BBC News Україна речник ДСНС Львівської області Віталій Туровцев, причина смерті старшого туриста невідома і її мають встановити медики, проте "скоріше за все це переохолодження".
Парашка - гора в Сколівських Бескидах, найвища вершина у Львівській області - 1 269 метрів.
Його супутника, 22-річного чоловіка, з обмороженням двох стоп доставили у Сколівську центральну районну лікарню.
Також ДСНС попереджає громадян, що 20-21 січня в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.
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Про це повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, - пише ВВС Україна.
Згідно з повідомленням на сайті, 19 січня о 23:37 рятувальникам повідомили, що в районі гори Парашка заблукали два туристи.
Рятувальну операцію проводили вночі і о 03:10 працівники ДСНС змогли знайти туристів біля підніжжя гори.
Як розповів BBC News Україна речник ДСНС Львівської області Віталій Туровцев, причина смерті старшого туриста невідома і її мають встановити медики, проте "скоріше за все це переохолодження".
Парашка - гора в Сколівських Бескидах, найвища вершина у Львівській області - 1 269 метрів.
Його супутника, 22-річного чоловіка, з обмороженням двох стоп доставили у Сколівську центральну районну лікарню.
Також ДСНС попереджає громадян, що 20-21 січня в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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