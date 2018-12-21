У Карпатах знайшли тіло туриста





Про це повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, - пише



Згідно з повідомленням на сайті, 19 січня о 23:37 рятувальникам повідомили, що в районі гори Парашка заблукали два туристи.



Рятувальну операцію проводили вночі і о 03:10 працівники ДСНС змогли знайти туристів біля підніжжя гори.



Як розповів BBC News Україна речник ДСНС Львівської області Віталій Туровцев, причина смерті старшого туриста невідома і її мають встановити медики, проте "скоріше за все це переохолодження".



Парашка - гора в Сколівських Бескидах, найвища вершина у Львівській області - 1 269 метрів.



Його супутника, 22-річного чоловіка, з обмороженням двох стоп доставили у Сколівську центральну районну лікарню.



Також ДСНС попереджає громадян, що 20-21 січня в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

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