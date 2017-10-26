У селищі Волині – масове отруєння безпритульних псів. ФОТО 18+
Сьогодні, 09:45
В селищі Локачі на Волині невідомі потравили безпритульних собак.
Про це написала Світлана Зінчук-Артисюк у facebook.
Жінка зазначила, що вона опікується бездомними тваринами: підгодовує їх, прилаштовує у сім'ї. А також стерилізує собак.
Проте нещодавно безпритульних псів знайшли мертвими.
"...Нещодавно я звернулася у фонд Вадима Нечаєва і мені допомогли у стерилізації трьох собак, одну з яких вже прилаштували у сім'ю. І ще домовилися на стерилізацію декілька собак по можливості фонду. А тут якась скотина потраВила собак, вже знайшли три мертвих собачки. Підкажіть будь ласка що робити, як це зупинити?", - йдеться у дописі.
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Про це написала Світлана Зінчук-Артисюк у facebook.
Жінка зазначила, що вона опікується бездомними тваринами: підгодовує їх, прилаштовує у сім'ї. А також стерилізує собак.
Проте нещодавно безпритульних псів знайшли мертвими.
"...Нещодавно я звернулася у фонд Вадима Нечаєва і мені допомогли у стерилізації трьох собак, одну з яких вже прилаштували у сім'ю. І ще домовилися на стерилізацію декілька собак по можливості фонду. А тут якась скотина потраВила собак, вже знайшли три мертвих собачки. Підкажіть будь ласка що робити, як це зупинити?", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Три собачки - сім фото. Навіщо взагалі такі фотки публікувати? Тоді вже і відео треба було викласти...
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