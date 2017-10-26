У селищі Волині – масове отруєння безпритульних псів. ФОТО 18+

В селищі Локачі на Волині невідомі потравили безпритульних собак.Про це написалау facebook.Жінка зазначила, що вона опікується бездомними тваринами: підгодовує їх, прилаштовує у сім'ї. А також стерилізує собак.Проте нещодавно безпритульних псів знайшли мертвими."...Нещодавно я звернулася у фонд Вадима Нечаєва і мені допомогли у стерилізації трьох собак, одну з яких вже прилаштували у сім'ю. І ще домовилися на стерилізацію декілька собак по можливості фонду. А тут якась скотина потраВила собак, вже знайшли три мертвих собачки. Підкажіть будь ласка що робити, як це зупинити?", - йдеться у дописі.