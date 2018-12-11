У Луцьку горів меблевий цех





Ліквідували полум’я о 10:40 працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин обласного центру.



Вогонь знищив 85 м2 даху та внутрішнього оздоблення стін, 5 вікон, ворота, пошкодив двері, матеріали, інвентар.



Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації твердопаливного котла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Мамсурова горів цегляний цех з виготовлення меблів. Повідомлення рятувальникам надійшло 19 січня о 09:18 – повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Ліквідували полум’я о 10:40 працівники 1-ї, 2-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин обласного центру.Вогонь знищив 85 м2 даху та внутрішнього оздоблення стін, 5 вікон, ворота, пошкодив двері, матеріали, інвентар.Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації твердопаливного котла.

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