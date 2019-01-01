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У «GeneratorCity» – День роллера*

У «GeneratorCity» – День роллера*
Вже традиційно, в понеділок на арені розваг «GeneratorCity» – День роллера.

День для справжніх любителів та фанатів роликів. Катання на роликах всього 30 гривень, а зі своїми – 10 гривень.

Арена розваг чекає на Вас, розпочніть тиждень активно та весело!

У «GeneratorCity» – День роллера*

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Теги: ПортCity
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