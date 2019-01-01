У «GeneratorCity» – День роллера*
Сьогодні, 10:15
Вже традиційно, в понеділок на арені розваг «GeneratorCity» – День роллера.
День для справжніх любителів та фанатів роликів. Катання на роликах всього 30 гривень, а зі своїми – 10 гривень.
Арена розваг чекає на Вас, розпочніть тиждень активно та весело!
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День для справжніх любителів та фанатів роликів. Катання на роликах всього 30 гривень, а зі своїми – 10 гривень.
Арена розваг чекає на Вас, розпочніть тиждень активно та весело!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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