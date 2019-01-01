У «GeneratorCity» – День роллера*





День для справжніх любителів та фанатів роликів. Катання на роликах всього 30 гривень, а зі своїми – 10 гривень.



Арена розваг чекає на Вас, розпочніть тиждень активно та весело!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже традиційно, в понеділок на арені розваг «GeneratorCity» – День роллера.День для справжніх любителів та фанатів роликів. Катання на роликах всього 30 гривень, а зі своїми – 10 гривень.Арена розваг чекає на Вас, розпочніть тиждень активно та весело!

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