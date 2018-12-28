Не виходячи з дому: заяви на послуги луцького ЦНАПу можна отримати онлайн





Про це повідомили у Центрі надання адміністративних послуг на сторінці у facebook.



На сайті Луцької міської ради у розділі "ЦНАП" - "Адміністративні послуги" з’явилася можливість ознайомитися з переліком документів та самостійно завантажити й роздрукувати заяву на всі адміністративні послуги, які надає департамент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому ЦНАПі відтепер інформаційна картка та заява на будь-яку адміністративну послугу доступні онлайн.Про це повідомили у Центрі надання адміністративних послуг на сторінці у facebook.На сайті Луцької міської ради у розділі "ЦНАП" - "Адміністративні послуги" з’явилася можливість ознайомитися з переліком документів та самостійно завантажити й роздрукувати заяву на всі адміністративні послуги, які надає департамент.

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