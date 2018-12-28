Не виходячи з дому: заяви на послуги луцького ЦНАПу можна отримати онлайн
Сьогодні, 10:12
У луцькому ЦНАПі відтепер інформаційна картка та заява на будь-яку адміністративну послугу доступні онлайн.
Про це повідомили у Центрі надання адміністративних послуг на сторінці у facebook.
На сайті Луцької міської ради у розділі "ЦНАП" - "Адміністративні послуги" з’явилася можливість ознайомитися з переліком документів та самостійно завантажити й роздрукувати заяву на всі адміністративні послуги, які надає департамент.
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Про це повідомили у Центрі надання адміністративних послуг на сторінці у facebook.
На сайті Луцької міської ради у розділі "ЦНАП" - "Адміністративні послуги" з’явилася можливість ознайомитися з переліком документів та самостійно завантажити й роздрукувати заяву на всі адміністративні послуги, які надає департамент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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