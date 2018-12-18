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Зі штовханиною та тітушками: у селі на Волині намагалися блокувати перехід до ПЦУ

Зі штовханиною та тітушками: у селі на Волині намагалися блокувати перехід до ПЦУ
У селі Скобелка відбулися збори щодо переходу громади храму в ПЦУ.

Про це пише Район.Горохів.

Нагадаємо, збори щодо переходу запланували ще 18 січня.

25 січня об 11 ранку і відбулися збори, після служби.

«Ну ту пору до церкви прибуло з десяток немісцевих московських попів і бус з тітушками», – розповіла для видання жителька Скобелки, яка побажала залишитися анонімною.

Приїжджі влаштували штовханину при вході у церкву.

Прихильники ПЦУ вийшли на церковне подвір'я, а прихильки МП залишилися у храмі і забарикадувалися там.

Збори тривали до 16 години і врешті більшість визначилася з переходом у ПЦУ.

За результатами у селі Скобелка зібрали 800 голосів за перехід в ПЦУ, з яких на зборах було 267, проти 35.

Настоятель храму Назарій Філіпович виступив категорично проти переходу.

Також він запропонував влаштовувати почергові богослужіння, на що більшість виступила категорично проти.


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Теги: ПЦУ, Томос, Волинь, Скобелка
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