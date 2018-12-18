Зі штовханиною та тітушками: у селі на Волині намагалися блокувати перехід до ПЦУ





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Нагадаємо, збори щодо переходу запланували ще 18 січня.



25 січня об 11 ранку і відбулися збори, після служби.



«Ну ту пору до церкви прибуло з десяток немісцевих московських попів і бус з тітушками», – розповіла для видання жителька Скобелки, яка побажала залишитися анонімною.



Приїжджі влаштували штовханину при вході у церкву.



Прихильники ПЦУ вийшли на церковне подвір'я, а прихильки МП залишилися у храмі і забарикадувалися там.



Збори тривали до 16 години і врешті більшість визначилася з переходом у ПЦУ.



За результатами у селі Скобелка зібрали 800 голосів за перехід в ПЦУ, з яких на зборах було 267, проти 35.



Настоятель храму Назарій Філіпович виступив категорично проти переходу.



Також він запропонував влаштовувати почергові богослужіння, на що більшість виступила категорично проти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Скобелка відбулися збори щодо переходу громади храму в ПЦУ.Про це пише Район.Горохів Нагадаємо,25 січня об 11 ранку і відбулися збори, після служби.«Ну ту пору до церкви прибуло з десяток немісцевих московських попів і бус з тітушками», – розповіла для видання жителька Скобелки, яка побажала залишитися анонімною.Приїжджі влаштували штовханину при вході у церкву.Прихильники ПЦУ вийшли на церковне подвір'я, а прихильки МП залишилися у храмі і забарикадувалися там.Збори тривали до 16 години і врешті більшість визначилася з переходом у ПЦУ.За результатами у селі Скобелка зібрали 800 голосів за перехід в ПЦУ, з яких на зборах було 267, проти 35.Настоятель храмувиступив категорично проти переходу.Також він запропонував влаштовувати почергові богослужіння, на що більшість виступила категорично проти.

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