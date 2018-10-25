Гори лікують рани від війни: луцький атовець розповів про реабілітацію подорожами

Луцький боєцьрозповів про те, як подорожі допомагають в реабілітації для учасників бойових дій.Як зазначив Олексій, значна частина його походів це не забава, а подорожі програми психологічної ребілітації для бійців АТО-ООС. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Завдячуючи ідеї Віталія Діячука та Ольги Олександрівської з Nomad.live, коштам незнайомих мені меценатів є можливість робити цілком безкоштовно, за що я їм постійно дякую. Колись я просто натрапив на оголошення про похід, а тепер і сам по трохи пробую водити. А щодо гарних фотографій - часто їх ціна цілі дні борсання в снігу, ночівля серед лісу чи в задимленому будиночку, важкий сон при -15, сонячне «вікно» на 20 хвилин за цілий день... Не все так просто як може здаватись на перший погляд..." - пише боєць.Емоції бійців, а особливо тих, хто завдяки проекту, потрапили в гори вперше, які перевірили себе, підкорили вершини - безцінні і це дає бажання ходити знову і знову, вважає Кушнєр."Ходіть в гори, я знаю на певне - вони вас змінять, змінять на краще, бо гори, то любов", - поділився він.