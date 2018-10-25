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Гори лікують рани від війни: луцький атовець розповів про реабілітацію подорожами

Гори лікують рани від війни: луцький атовець розповів про реабілітацію подорожами
Луцький боєць Олексій Кушнєр розповів про те, як подорожі допомагають в реабілітації для учасників бойових дій.

Як зазначив Олексій, значна частина його походів це не забава, а подорожі програми психологічної ребілітації для бійців АТО-ООС. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Завдячуючи ідеї Віталія Діячука та Ольги Олександрівської з Nomad.live, коштам незнайомих мені меценатів є можливість робити цілком безкоштовно, за що я їм постійно дякую. Колись я просто натрапив на оголошення про похід, а тепер і сам по трохи пробую водити. А щодо гарних фотографій - часто їх ціна цілі дні борсання в снігу, ночівля серед лісу чи в задимленому будиночку, важкий сон при -15, сонячне «вікно» на 20 хвилин за цілий день... Не все так просто як може здаватись на перший погляд..." - пише боєць.

Емоції бійців, а особливо тих, хто завдяки проекту, потрапили в гори вперше, які перевірили себе, підкорили вершини - безцінні і це дає бажання ходити знову і знову, вважає Кушнєр.

"Ходіть в гори, я знаю на певне - вони вас змінять, змінять на краще, бо гори, то любов", - поділився він.

Гори лікують рани від війни: луцький атовець розповів про реабілітацію подорожами
Гори лікують рани від війни: луцький атовець розповів про реабілітацію подорожами
Гори лікують рани від війни: луцький атовець розповів про реабілітацію подорожами

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Теги: АТО, реабілітація
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