вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому сьогодні не можна працювати: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна працювати: прикмети і забобони
21 січня 2019 року відзначають день пам'яті святого Омеляна, який був одним з перших християнських сповідників і єпископів.

Також цього дня вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зціляв хворих, - пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Юліан.

Народні прикмети на 21 січня:

– За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.

– По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.

– Вікна в будинку запітніли – до відлиги.

– Людина, котра захворіла цього дня – незабаром одужає.

Що можна робити 21 січня

1. Цього дня вшановували хрещеників і хрещених. Куми повинні ходити один до одного в гості, приносити подарунки і влаштовувати гучні застілля.

2. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.

3. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.

Що не можна робити 21 січня

1. У першій половині дня не можна працювати. Всі справи переносяться на другу половину дня.

2. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.

3. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі на автостанції «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 11:32
У волинському храмі, громада якого хоче перейти до ПЦУ, змінили замки
Сьогодні, 11:31
Чому сьогодні не можна працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:28
Як у Луцьку відзначатимуть День Соборності: перелік заходів
Сьогодні, 11:25
Гори лікують рани від війни: луцький атовець розповів про реабілітацію подорожами
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
Чому в ніч на Водохреще не можна вживати алкоголь: прикмети та забобони Чому в ніч на Водохреще не можна вживати алкоголь: прикмети та забобони
18 січень, 11:20
Чому сьогодні не варто брати з собою у подорож дітей: прикмети і забобони Чому сьогодні не варто брати з собою у подорож дітей: прикмети і забобони
17 січень, 11:45
Чому сьогодні не можна стригтися: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна стригтися: прикмети і забобони
15 січень, 08:49
Чому сьогодні нікому не можна бажати щастя: прикмети і забобони Чому сьогодні нікому не можна бажати щастя: прикмети і забобони
11 січень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У сім'ї відомого луцького музиканта – поповнення
Сьогодні, 12:15
 0
У Ковелі судили чоловіка, який посеред вулиці побив і пограбував жінку
Сьогодні, 12:03
 0
У Луцьку спіймали «на гарячому» молодика, який розмальовував стіну
Сьогодні, 11:37
 0
«П'яне» Водохреще: медики розповіли про масове купання на Волині
Сьогодні, 11:36
 0
Організаторам секс-рабства, яких зловили на Волині, «світить» до 12 років за ґратами
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8