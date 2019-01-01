Чому сьогодні не можна працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:28
21 січня 2019 року відзначають день пам'яті святого Омеляна, який був одним з перших християнських сповідників і єпископів.
Також цього дня вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зціляв хворих, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Юліан.
Народні прикмети на 21 січня:
– За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.
– По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.
– Вікна в будинку запітніли – до відлиги.
– Людина, котра захворіла цього дня – незабаром одужає.
Що можна робити 21 січня
1. Цього дня вшановували хрещеників і хрещених. Куми повинні ходити один до одного в гості, приносити подарунки і влаштовувати гучні застілля.
2. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.
3. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.
Що не можна робити 21 січня
1. У першій половині дня не можна працювати. Всі справи переносяться на другу половину дня.
2. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
3. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.
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Також цього дня вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зціляв хворих, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Юліан.
Народні прикмети на 21 січня:
– За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.
– По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.
– Вікна в будинку запітніли – до відлиги.
– Людина, котра захворіла цього дня – незабаром одужає.
Що можна робити 21 січня
1. Цього дня вшановували хрещеників і хрещених. Куми повинні ходити один до одного в гості, приносити подарунки і влаштовувати гучні застілля.
2. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.
3. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.
Що не можна робити 21 січня
1. У першій половині дня не можна працювати. Всі справи переносяться на другу половину дня.
2. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
3. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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