Чому сьогодні не можна працювати: прикмети і забобони





Також цього дня вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зціляв хворих, - пише



Іменини сьогодні святкують: Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Юліан.



Народні прикмети на 21 січня:



– За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.



– По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.



– Вікна в будинку запітніли – до відлиги.



– Людина, котра захворіла цього дня – незабаром одужає.



Що можна робити 21 січня



1. Цього дня вшановували хрещеників і хрещених. Куми повинні ходити один до одного в гості, приносити подарунки і влаштовувати гучні застілля.



2. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.



3. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.



Що не можна робити 21 січня



1. У першій половині дня не можна працювати. Всі справи переносяться на другу половину дня.



2. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.



3. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 січня 2019 року відзначають день пам'яті святого Омеляна, який був одним з перших християнських сповідників і єпископів.Також цього дня вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зціляв хворих, - пише 24 канал Іменини сьогодні святкують: Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Юліан.– За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.– По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.– Вікна в будинку запітніли – до відлиги.– Людина, котра захворіла цього дня – незабаром одужає.1. Цього дня вшановували хрещеників і хрещених. Куми повинні ходити один до одного в гості, приносити подарунки і влаштовувати гучні застілля.2. Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.3. У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.1. У першій половині дня не можна працювати. Всі справи переносяться на другу половину дня.2. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.3. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.

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