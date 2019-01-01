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У Володимирі на автостанції «обчистили» чоловіка

У Володимирі на автостанції «обчистили» чоловіка
На автостанції у Володимирі-Волинському обікрали мешканця Іванич.

Про це пише Район.Іваничі.

Прикрий випадок стався 20 січня біля 20:00, - інформують у Володимир-Волинському міському відділі поліції.

Мешканець Іванич повідомив у поліцію, що невідома особа з лівої кишені куртки викрала гаманець в якому було біля тисячі польських злотих та картка малого прикордонного руху.

Наразі поліція з'ясовує усі подробиці даного випадку.

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Теги: крадіжка, автостанція, Волинь
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