У Володимирі на автостанції «обчистили» чоловіка





Про це пише



Прикрий випадок стався 20 січня біля 20:00, - інформують у Володимир-Волинському міському відділі поліції.



Мешканець Іванич повідомив у поліцію, що невідома особа з лівої кишені куртки викрала гаманець в якому було біля тисячі польських злотих та картка малого прикордонного руху.



Наразі поліція з'ясовує усі подробиці даного випадку.

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