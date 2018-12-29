Організаторам секс-рабства, яких зловили на Волині, «світить» до 12 років за ґратами





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



"Слідчі Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва прокуратури області повідомили 29-річному громадянину України та 31-річному іноземцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Йдеться про торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, днями опублікували фото та відео



Нагадаємо, минулого тижня співробітники поліції Волині спільно із оперативними підрозділами Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом прокуратури області, із залученням спецпідрозділів «КОРД» Нацполіції та «Дозор» ДПС України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин»



Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці оголосили про підозру чоловікам, які вербували та переправляли українок для сексуальної експлуатації у Німеччину.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції."Слідчі Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва прокуратури області повідомили 29-річному громадянину України та 31-річному іноземцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Йдеться про торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, днями опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства Нагадаємо, минулого тижня співробітники поліції Волині спільно із оперативними підрозділами Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом прокуратури області, із залученням спецпідрозділів «КОРД» Нацполіції та «Дозор» ДПС України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» затримали громадянина України та іноземця, під час спроби вивозу ними закордон трьох громадянок України . Зловмисники вивозили жінок з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації в країнах Європейського союзу.Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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