вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Організаторам секс-рабства, яких зловили на Волині, «світить» до 12 років за ґратами

Організаторам секс-рабства, яких зловили на Волині, «світить» до 12 років за ґратами
Правоохоронці оголосили про підозру чоловікам, які вербували та переправляли українок для сексуальної експлуатації у Німеччину.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

"Слідчі Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва прокуратури області повідомили 29-річному громадянину України та 31-річному іноземцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Йдеться про торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства.

Нагадаємо, минулого тижня співробітники поліції Волині спільно із оперативними підрозділами Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом прокуратури області, із залученням спецпідрозділів «КОРД» Нацполіції та «Дозор» ДПС України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» затримали громадянина України та іноземця, під час спроби вивозу ними закордон трьох громадянок України. Зловмисники вивозили жінок з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації в країнах Європейського союзу.

Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: секс-рабство, кримінал, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі судили чоловіка, який посеред вулиці побив і пограбував жінку
Сьогодні, 12:03
У Луцьку спіймали «на гарячому» молодика, який розмальовував стіну
Сьогодні, 11:37
«П'яне» Водохреще: медики розповіли про масове купання на Волині
Сьогодні, 11:36
Організаторам секс-рабства, яких зловили на Волині, «світить» до 12 років за ґратами
Сьогодні, 11:36
У Володимирі на автостанції «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства
16 січень, 13:02
На Волині схопили двох чоловіків, які відправляли дівчат в секс-рабство до Німеччини. ФОТО На Волині схопили двох чоловіків, які відправляли дівчат в секс-рабство до Німеччини. ФОТО
16 січень, 10:37
Авто, яке шукали через Інтерпол, знайшлося під Луцьком Авто, яке шукали через Інтерпол, знайшлося під Луцьком
29 грудень, 2018, 12:48
Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років
24 грудень, 2018, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі судили чоловіка, який посеред вулиці побив і пограбував жінку
Сьогодні, 12:03
 0
У Луцьку спіймали «на гарячому» молодика, який розмальовував стіну
Сьогодні, 11:37
 0
«П'яне» Водохреще: медики розповіли про масове купання на Волині
Сьогодні, 11:36
 0
Організаторам секс-рабства, яких зловили на Волині, «світить» до 12 років за ґратами
Сьогодні, 11:36
 0
У Володимирі на автостанції «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8