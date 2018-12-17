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У Луцьку спіймали «на гарячому» молодика, який розмальовував стіну

У Луцьку спіймали «на гарячому» молодика, який розмальовував стіну
У Луцьку на Карпенка-Карого виявили чоловіка, який розмальовував стіну господарської будівлі аерозольним балончиком.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

Своїми діями молодик порушив п.п.2.5.5.1.12 «Правил благоустрою міста Луцька», адже зіпсував фарбою стіну одного з луцьких підприємств.

Інспектори склали на нього адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер за свої дії він змушений буде сплатити штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Точну суму визначать на засіданні адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за його місцем проживання.

Довідково: п.п.2.5.5.1.12. «Правил благоустрою міста Луцька»: на об’єктах благоустрою міста Луцька забороняється робити написи, малюнки та подряпини на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних, пам’ятниках та інших елементах благоустрою.
У Луцьку спіймали «на гарячому» молодика, який розмальовував стіну
У Луцьку спіймали «на гарячому» молодика, який розмальовував стіну

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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