У Ковелі судили чоловіка, який посеред вулиці побив і пограбував жінку

На час слідства підозрюваний, який вчинив грабіж у Ковелі, перебуватиме вдома під арештом.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.За даними правоохоронців, 1 січня 2019 року близько 7 години 20 хвилин на стежці, яка веде через пустир неподалік АЗС «ОККО» на вулиці Володимирській в Ковелі, чоловік здійснив напад на ковельчанку, ударивши ззаду кулаком в голову. Коли жінка впала на землю, він відкрито заволодів її сумкою, в якій були смартфон, гаманець з грошима та іншими особистими речами, заподіявши майнової шкоди на загальну суму понад 4 тисячі гривень.Поліція відкрила кримінальне правопорушення № 12019030110000013 за ч. 2 ст. 186 КК України та невдовзі встановила особу нападника, який уже має погашену судимість. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, – карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.У судовому засіданні, на якому обирався запобіжний захід,слідчий суддя ухвалив клопотання застосувати щодо грабіжника домашній арешт строком на 2 місяці, протягом якого останній не має права залишати житло з 22:00 по 07:00 години та не відлучатися з Ковеля без дозволу слідчого, прокурора або суду.