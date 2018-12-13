У сім'ї відомого луцького музиканта – поповнення

Петра Свіста народився син.



Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, - передає



Хлопчик вагою 3320 г з'явився на світ 20 січня. Нагадаємо, зараз Петро грає у луцьких кавер-бендах Takabanda та LORI.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У відомого луцького музиканта, колишнього клавішника гурту «Фіолет»народився син.Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, - передає Таблоїд Волині Хлопчик вагою 3320 г з'явився на світ 20 січня. Нагадаємо, зараз Петро грає у луцьких кавер-бендах Takabanda та LORI.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію