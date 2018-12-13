У сім'ї відомого луцького музиканта – поповнення
Сьогодні, 12:15
У відомого луцького музиканта, колишнього клавішника гурту «Фіолет» Петра Свіста народився син.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, - передає Таблоїд Волині.
Хлопчик вагою 3320 г з'явився на світ 20 січня. Нагадаємо, зараз Петро грає у луцьких кавер-бендах Takabanda та LORI.
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Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, - передає Таблоїд Волині.
Хлопчик вагою 3320 г з'явився на світ 20 січня. Нагадаємо, зараз Петро грає у луцьких кавер-бендах Takabanda та LORI.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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