вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У сім'ї відомого луцького музиканта – поповнення

У сім'ї відомого луцького музиканта – поповнення
У відомого луцького музиканта, колишнього клавішника гурту «Фіолет» Петра Свіста народився син.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, - передає Таблоїд Волині.

Хлопчик вагою 3320 г з'явився на світ 20 січня. Нагадаємо, зараз Петро грає у луцьких кавер-бендах Takabanda та LORI.

У сім'ї відомого луцького музиканта – поповнення
У сім'ї відомого луцького музиканта – поповнення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: народження, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Сьогодні, 12:30
На Волині чоловік незаконно виробляв «шмурдяк»
Сьогодні, 12:21
У сім'ї відомого луцького музиканта – поповнення
Сьогодні, 12:15
У Ковелі судили чоловіка, який посеред вулиці побив і пограбував жінку
Сьогодні, 12:03
У Луцьку спіймали «на гарячому» молодика, який розмальовував стіну
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
Перші пташки: на Волині з початку року на світ з'явилося майже 300 карапузів Перші пташки: на Волині з початку року на світ з'явилося майже 300 карапузів
16 січень, 15:42
Вперше на Волині хвора на ВІЛ дівчина народила здорову дитину Вперше на Волині хвора на ВІЛ дівчина народила здорову дитину
13 грудень, 2018, 11:08
Вдова волинського атовця народила донечку Вдова волинського атовця народила донечку
14 вересень, 2018, 12:59
На Рівненщині дружина атовця народила трійню На Рівненщині дружина атовця народила трійню
08 грудень, 2017, 13:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині чоловік обікрав гараж пенсіонерки
Сьогодні, 13:18
 0
Щовівторка у «Premier City» – день глядача*
Сьогодні, 13:12
 0
Родина отруїлась консервованими грибами, які купили на ринку
Сьогодні, 12:59
 0
В Устилузі викрили підпільну заправку
Сьогодні, 12:44
 0
У Ковелі в чоловіка знайшли згорток з білим порошком. ФОТО
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8