Сину загиблого патріота з Волині готують подарунок на 10-річчя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Ілля Вишневський святкуватиме свій перший ювілей – 10-річчя. Він є сином захисника України, добровольця батальйону «Айдар», котрий загинув бою з російськими диверсантами в районі с. Цвітні Піски, Слов'яносербського району, Луганської області у вересні 2014 року.Зараз хлопчик і задоволенням навчається у 4-му класі. Цьогоріч юнак змінив школу та місце проживання. Став більш самостійнішим та однозначно подорослішав. Хлопчина дуже любить спорт. Розповідає, що захоплюється футболом. І уже за рік його рівень значно зріс. З командою бере участь в чемпіонаті України та області в юніорській групі. Крім того, Ілля продовжує займатися англійською з репетитором. Та завдяки захопленню футболом зміг підвищити свій рівень читання. Адже щовечора мав завдання розповідати мамі про нового футболіста.І, звичайно, що у майбутньому Ілля хоче стати футболістом і каже, що готовий для цього багато працювати. А ще він мріє зустрітись з бразильським футболістом - Неймар да Сілва Сантус Жуніор. І ми віримо, що таки мрія збудеться! Адже зустрічі з такими легендами надихають та окриляють, заставляють працювати над собою.Ілля дуже любить тварин. Каже, що дружить з вівчаркою, яка живе із бабусею у селі. Але дуже хоче мати свою велику собаку, свого друга. Проте наразі це лише мрія.Про свою сім’ю Ілля розповідає з особливою теплотою. Говорить: «Моя мама – найкраща в світі. Ми дуже любимо одне одного. Хочу, щоб вона завжди була зі мною».Мама Інна розповідає, що змінила роботу і тепер вона не їздить у часті відрядження і більше часу проводить разом з сином. Підтягнули разом навчання та здоров'я Іллі.Цьогоріч хлопчик мав можливість з такими ж дітками вперше побувати за кордоном в Данії, а також в Польщі (м. Ополє, де приймали гостинні українці та поляки).Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevsky.htmВишневський Ілля - невдовзі 10 років (24.01.2009). м. Луцьк. Ріст:140-146; Розмір взуття: 35.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.