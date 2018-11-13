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Сину загиблого патріота з Волині готують подарунок на 10-річчя

Сину загиблого патріота з Волині готують подарунок на 10-річчя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Ілля Вишневський святкуватиме свій перший ювілей – 10-річчя. Він є сином захисника України, добровольця батальйону «Айдар» Олега Вишневського, котрий загинув бою з російськими диверсантами в районі с. Цвітні Піски, Слов'яносербського району, Луганської області у вересні 2014 року.

Зараз хлопчик і задоволенням навчається у 4-му класі. Цьогоріч юнак змінив школу та місце проживання. Став більш самостійнішим та однозначно подорослішав. Хлопчина дуже любить спорт. Розповідає, що захоплюється футболом. І уже за рік його рівень значно зріс. З командою бере участь в чемпіонаті України та області в юніорській групі. Крім того, Ілля продовжує займатися англійською з репетитором. Та завдяки захопленню футболом зміг підвищити свій рівень читання. Адже щовечора мав завдання розповідати мамі про нового футболіста.

І, звичайно, що у майбутньому Ілля хоче стати футболістом і каже, що готовий для цього багато працювати. А ще він мріє зустрітись з бразильським футболістом - Неймар да Сілва Сантус Жуніор. І ми віримо, що таки мрія збудеться! Адже зустрічі з такими легендами надихають та окриляють, заставляють працювати над собою.

Ілля дуже любить тварин. Каже, що дружить з вівчаркою, яка живе із бабусею у селі. Але дуже хоче мати свою велику собаку, свого друга. Проте наразі це лише мрія.

Про свою сім’ю Ілля розповідає з особливою теплотою. Говорить: «Моя мама – найкраща в світі. Ми дуже любимо одне одного. Хочу, щоб вона завжди була зі мною».

Мама Інна розповідає, що змінила роботу і тепер вона не їздить у часті відрядження і більше часу проводить разом з сином. Підтягнули разом навчання та здоров'я Іллі.

Цьогоріч хлопчик мав можливість з такими ж дітками вперше побувати за кордоном в Данії, а також в Польщі (м. Ополє, де приймали гостинні українці та поляки).

Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/3/vishnevsky.htm

Інформація для благодійників:Вишневський Ілля - невдовзі 10 років (24.01.2009). м. Луцьк. Ріст:140-146; Розмір взуття: 35.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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