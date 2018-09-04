На Волині чоловік незаконно виробляв «шмурдяк»

На Волині працівники податкової міліції викрили підприємця Іваничівського району, який організував роботу підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв без відповідних на те дозвільних документів.Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області."Відтак, в рамках операцій "Акциз-2019", "Мережа" та розслідування кримінального провадження за ст.ст. 199, 204 КК України з'ясовано, що "підприємливий бізнесмен" в одному з приміщень власного обійстя здійснював виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв під власною торговою маркою у вкрай неприйнятних санітарних умовах", - йдеться у повідомленні.Виготовлений таким чином товар розливався у спеціально підготовлені пляшки з написом на етикетці "Виготовлено десь на Волині" об’ємом 1 літр. Надалі продукція реалізовувалась за місцем проживання вище вказаного "бізнесмена" та через мережу інтернет."Внаслідок проведення огляду за місцем виготовлення та продажу фальсифікату виявлено та вилучено 2900 літрів алкогольної продукції, а також обладнання для незаконної діяльності, зокрема: порожні скляні пляшки, корки, пластикову та скляну тару, шланги, лійки. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 900 тисяч гривень", - повідомили правоохоронці.Підготовлено клопотання про накладення арешту на весь вилучений товар. Слідчі дії тривають.