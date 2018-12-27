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На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО

На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
У Берестечку Горохівського району, вчора, 20 січня, відбулися зимові змагання рибалок.

Змагання відбулися у рамках традиційного фестивалю «Зимовий спінінг», - пише Волинська правда.

Відтак, затяті рибалки боролися у двох номінаціях: найбільша риба і найбільша кількість рибин. Це стосувалося тільки хижака.

У підсумку визначились переможці, ними виявились:

1 місце – Ігор Мирончук, Здолбунів;

2 місце – Віталій Городь, Горохів;

3 місце – Віталій Віжанський, Луцьк.

Найбільша риба – щука, вагою 1100 гр., піймав Городь Віталій. Найбільша кількість хвостів – 60 хвостів, відзначився Мирончук Ігор.

На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО

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Теги: рибалка, змагання, Волинь
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