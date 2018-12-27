На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО
Сьогодні, 12:32
У Берестечку Горохівського району, вчора, 20 січня, відбулися зимові змагання рибалок.
Змагання відбулися у рамках традиційного фестивалю «Зимовий спінінг», - пише Волинська правда.
Відтак, затяті рибалки боролися у двох номінаціях: найбільша риба і найбільша кількість рибин. Це стосувалося тільки хижака.
У підсумку визначились переможці, ними виявились:
1 місце – Ігор Мирончук, Здолбунів;
2 місце – Віталій Городь, Горохів;
3 місце – Віталій Віжанський, Луцьк.
Найбільша риба – щука, вагою 1100 гр., піймав Городь Віталій. Найбільша кількість хвостів – 60 хвостів, відзначився Мирончук Ігор.
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Змагання відбулися у рамках традиційного фестивалю «Зимовий спінінг», - пише Волинська правда.
Відтак, затяті рибалки боролися у двох номінаціях: найбільша риба і найбільша кількість рибин. Це стосувалося тільки хижака.
У підсумку визначились переможці, ними виявились:
1 місце – Ігор Мирончук, Здолбунів;
2 місце – Віталій Городь, Горохів;
3 місце – Віталій Віжанський, Луцьк.
Найбільша риба – щука, вагою 1100 гр., піймав Городь Віталій. Найбільша кількість хвостів – 60 хвостів, відзначився Мирончук Ігор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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