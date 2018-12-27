На Волині пройшли зимові змагання рибалок. ФОТО





Змагання відбулися у рамках традиційного фестивалю «Зимовий спінінг», - пише



Відтак, затяті рибалки боролися у двох номінаціях: найбільша риба і найбільша кількість рибин. Це стосувалося тільки хижака.



У підсумку визначились переможці, ними виявились:



1 місце – Ігор Мирончук, Здолбунів;



2 місце – Віталій Городь, Горохів;



3 місце – Віталій Віжанський, Луцьк.



Найбільша риба – щука, вагою 1100 гр., піймав Городь Віталій. Найбільша кількість хвостів – 60 хвостів, відзначився Мирончук Ігор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Берестечку Горохівського району, вчора, 20 січня, відбулися зимові змагання рибалок.Змагання відбулися у рамках традиційного фестивалю «Зимовий спінінг», - пише Волинська правда Відтак, затяті рибалки боролися у двох номінаціях: найбільша риба і найбільша кількість рибин. Це стосувалося тільки хижака.У підсумку визначились переможці, ними виявились:1 місце –, Здолбунів;2 місце –, Горохів;3 місце –, Луцьк.Найбільша риба – щука, вагою 1100 гр., піймав Городь Віталій. Найбільша кількість хвостів – 60 хвостів, відзначився Мирончук Ігор.

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