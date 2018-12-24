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На Водохреще у Луцьку травмувалася майже сотня людей

На Водохреще у Луцьку травмувалася майже сотня людей
За вихідні дні у луцькій лікарні врятували 83 людини.

Про це розповіли у Луцькій міській клінічній лікарні.

Так, з 16-ої години 18 січня по 8.00 21 січня до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 83 пацієнти, з них - 51 госпіталізували, надали амбулаторну допомогу - 32.

У травмпункт звернулося 98 травмованих, з них - 29 з переломами, вуличних травм зареєстрували 65, вуличних переломів - 20.

8 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного покусала тварина.

"18 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. В операційному блоці виконано 28 оперативних втручань", - повідомили медики.

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Теги: лікарня, медицина
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