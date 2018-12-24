На Водохреще у Луцьку травмувалася майже сотня людей
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За вихідні дні у луцькій лікарні врятували 83 людини.
Про це розповіли у Луцькій міській клінічній лікарні.
Так, з 16-ої години 18 січня по 8.00 21 січня до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 83 пацієнти, з них - 51 госпіталізували, надали амбулаторну допомогу - 32.
У травмпункт звернулося 98 травмованих, з них - 29 з переломами, вуличних травм зареєстрували 65, вуличних переломів - 20.
8 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного покусала тварина.
"18 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. В операційному блоці виконано 28 оперативних втручань", - повідомили медики.
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Про це розповіли у Луцькій міській клінічній лікарні.
Так, з 16-ої години 18 січня по 8.00 21 січня до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 83 пацієнти, з них - 51 госпіталізували, надали амбулаторну допомогу - 32.
У травмпункт звернулося 98 травмованих, з них - 29 з переломами, вуличних травм зареєстрували 65, вуличних переломів - 20.
8 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного покусала тварина.
"18 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. В операційному блоці виконано 28 оперативних втручань", - повідомили медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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