На Водохреще у Луцьку травмувалася майже сотня людей

За вихідні дні у луцькій лікарні врятували 83 людини.Про це розповіли у Луцькій міській клінічній лікарні.Так, з 16-ої години 18 січня по 8.00 21 січня до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 83 пацієнти, з них - 51 госпіталізували, надали амбулаторну допомогу - 32.У травмпункт звернулося 98 травмованих, з них - 29 з переломами, вуличних травм зареєстрували 65, вуличних переломів - 20.8 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного покусала тварина."18 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. В операційному блоці виконано 28 оперативних втручань", - повідомили медики.