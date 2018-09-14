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У Ковелі в чоловіка знайшли згорток з білим порошком. ФОТО

У Ковелі в чоловіка знайшли згорток з білим порошком. ФОТО
Патрульні у Ковелі в чоловіка знайшли речовину, схожу на наркотичну.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

20 січня ввечері в інтернет-клубі по вул. Відродження, правоохоронці помітили підозрілу особу, під час поверхневої перевірки Згідно ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» у 28-річного чоловіка знайшли згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин.

У Ковелі в чоловіка знайшли згорток з білим порошком. ФОТО
У Ковелі в чоловіка знайшли згорток з білим порошком. ФОТО

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Теги: Ковель, наркотики, кримінал
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