В Устилузі викрили підпільну заправку





Так, 12 грудня 2018 року правоохоронці виявили факти нелегальної реалізації нафтопродуктів на території міста Устилуг, - інформує прес-служба прокуратури області.



Під час проведення огляду вилучили приблизно 1,5 тонни дизпалива, 0,2 тонни бензину та пристрій для заправки транспортних засобів (насос, лічильник і пістолет), а також 11 ємностей для зберігання палива.



Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться інші невідкладні слідчі дії.











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