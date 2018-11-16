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В Устилузі викрили підпільну заправку

В Устилузі викрили підпільну заправку
В Устилузі припинили діяльність ще однієї незаконної АЗС.

Так, 12 грудня 2018 року правоохоронці виявили факти нелегальної реалізації нафтопродуктів на території міста Устилуг, - інформує прес-служба прокуратури області.

Під час проведення огляду вилучили приблизно 1,5 тонни дизпалива, 0,2 тонни бензину та пристрій для заправки транспортних засобів (насос, лічильник і пістолет), а також 11 ємностей для зберігання палива.

Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться інші невідкладні слідчі дії.

В Устилузі викрили підпільну заправку
В Устилузі викрили підпільну заправку
В Устилузі викрили підпільну заправку




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Теги: АЗС, Волинь, незаконна
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