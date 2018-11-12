Родина отруїлась консервованими грибами, які купили на ринку

У Вінниці родина із семи осіб отруїлася консервованими грибами придбаними на ринку.Про це УНН повідомила начальник Вінницького міського управління Держпродспоживслужби"Вчора, 20 січня, до реанімації госпіталізували сім осіб з діагнозом отруєння консервованими грибами, які були придбані на ринку у приватної особи. Діти та люди похилого віку не постраждали. Наймолодшому 18 років", - розповіла Односталко.За її словами, зараз вони перебувають у стані середньої важкості. Знаходяться на лікуванні, поки що в реанімації. 20 січня фахівці Держпродспоживслужби провели рейдові перевірки там де придбали консервовані гриби. Проте продукції не виявили.Також, у відомстві готують розпорядження про посилення контролю за реалізації консервованих продуктів домашнього виготовлення. Адже вона є незаконною.