Щовівторка у «Premier City» – день глядача*
Сьогодні, 13:12
Вівторок – День Глядача.
Дивіться кіно за мінімальними цінами: на сеанси, що починаються до 18:00 – 35грн, на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше – 50грн. В тому числі і прем’єрні фільми!
https://premiercity.com.ua
Запрошуємо в кінотеатр Premier City в торгово-розважальному центрі ПортCity!
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Дивіться кіно за мінімальними цінами: на сеанси, що починаються до 18:00 – 35грн, на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше – 50грн. В тому числі і прем’єрні фільми!
https://premiercity.com.ua
Запрошуємо в кінотеатр Premier City в торгово-розважальному центрі ПортCity!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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