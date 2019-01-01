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Щовівторка у «Premier City» – день глядача*

Щовівторка у «Premier City» – день глядача*
Вівторок – День Глядача.

Дивіться кіно за мінімальними цінами: на сеанси, що починаються до 18:00 – 35грн, на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше – 50грн. В тому числі і прем’єрні фільми!

https://premiercity.com.ua

Запрошуємо в кінотеатр Premier City в торгово-розважальному центрі ПортCity!

Щовівторка у «Premier City» – день глядача*
Щовівторка у «Premier City» – день глядача*

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Теги: Порт сіті
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