У селищі на Волині чоловік обікрав гараж пенсіонерки
Сьогодні, 13:18
У селищі Люблинець Ковельського району чоловік пошкодив двері гаража місцевої жительки та обікрав його.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У кінці серпня 2018 року в селищі Люблинець Ковельського району зловмисник пошкодив двері гаража 70-річної пенсіонерки та викрав із приміщення речі повсякденного вжитку. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 2 тисячі гривень.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксувала сліди вчинення злочину. За фактом крадіжки поєднаної із проникненням у сховище слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
У рамках проведення досудового розслідування співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 25-річний житель Ковеля. Частину викрадених речей вилучили.
Слідчі повідомили йому про підозру в інкримінованому злочині. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У кінці серпня 2018 року в селищі Люблинець Ковельського району зловмисник пошкодив двері гаража 70-річної пенсіонерки та викрав із приміщення речі повсякденного вжитку. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 2 тисячі гривень.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксувала сліди вчинення злочину. За фактом крадіжки поєднаної із проникненням у сховище слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
У рамках проведення досудового розслідування співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 25-річний житель Ковеля. Частину викрадених речей вилучили.
Слідчі повідомили йому про підозру в інкримінованому злочині. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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