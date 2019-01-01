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У селищі на Волині чоловік обікрав гараж пенсіонерки

У селищі на Волині чоловік обікрав гараж пенсіонерки
У селищі Люблинець Ковельського району чоловік пошкодив двері гаража місцевої жительки та обікрав його.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У кінці серпня 2018 року в селищі Люблинець Ковельського району зловмисник пошкодив двері гаража 70-річної пенсіонерки та викрав із приміщення речі повсякденного вжитку. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 2 тисячі гривень.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксувала сліди вчинення злочину. За фактом крадіжки поєднаної із проникненням у сховище слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У рамках проведення досудового розслідування співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 25-річний житель Ковеля. Частину викрадених речей вилучили.

Слідчі повідомили йому про підозру в інкримінованому злочині. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: гараж, поліція, Волинь
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