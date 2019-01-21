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Ігор Лапін потрапив у список десяти найвідповідальніших нардепів

Ігор Лапін потрапив у список десяти найвідповідальніших нардепів
Народний депутат України Ігор Лапін потрапив у список десяти найвідповідальніших парламентарів 9-ї сесії Верховної Ради 7-го скликання.

Топ-10 парламентарів склали автори проекту «Слово і Діло», пише ВАР.

Більш ніж половина народних обранців, а якщо точніше – 264, під час 9-ї сесії не виконали жодної обіцянки, які вони дали протягом каденції. Щоб зрозуміти, хто з цих нардепів був найменш продуктивним із вересня 2018 року до січня року поточного, експерти “Слово і Діло” подивилися, хто з них провалив обіцянки. Після цього з числа цих депутатів було виділено тих парламентарів, у яких залишилася найбільша кількість обіцянок у процесі реалізації за час каденції, включаючи й передвиборні зобов’язання перед виборцями.

Нагадаємо, Ігор Лапін підвів підсумки своєї депутатської діяльності у 2018 році. Так, народний обранець подав 37 законопроекти, більше 100 поправок до 5 проектів законів, розглянуто понад 1200 звернень від громадян та залучили близько 20 млн грн субвенції для Луцька та Волинської області.
Ігор Лапін потрапив у список десяти найвідповідальніших нардепів

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Теги: Ігор Лапін
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