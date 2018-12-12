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Головну ялинку Нововолинська демонтували. ФОТО

Головну ялинку Нововолинська демонтували. ФОТО
У Нововолинську демонтували головну ялинку міста.

1 січня нововолинські комунальники демонтували головну новорічну ялинку міста. З неї зняли ялинкові прикраси та електричне оздоблення ялинки, обпиляли гілки, - повідомляє нововолинськ.com.ua.

До роботи працівники Виробничого управління комунального господарства ЖКО залучили спецтехніку та вантажівку.

З демонтажем новорічної красуні комунальники впорались за один день.

Гілки та стовбур ялинки вони вивезли на територію комунального підприємства. Там її утилізують.

Нагадаємо, 7 грудня ялинку заввишки 14 метрів привезли зі Старої Лішні. Однак, при її встановленні дерево тріснуло, верхівка відламалася. І комунальники на чолі із начальником ВУКГ Артемом Жигалюком вирішили замінити дерево на нове. І вже, 10 грудня, головна ялинка шахтарського міста зайняла своє традиційне місце – навпроти будівлі міської ради. Нову ялинку доставили з вулиці Нестерова, прямо з обійстя місцевого мешканця.

До речі, собливістю цьогорічної нововолинської ялинки було те, що її оздобили виробами, виготовленими власноруч талановитими школярами міста. Аби обрати найкрасивіші новорічні прикраси, у навчальних закладах навіть організували спеціальні конкурси.

Головну ялинку Нововолинська демонтували. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська демонтували. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська демонтували. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська демонтували. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська демонтували. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська демонтували. ФОТО
Головну ялинку Нововолинська демонтували. ФОТО

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Теги: ялинка, Нововолинськ
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