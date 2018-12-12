Головну ялинку Нововолинська демонтували. ФОТО
Сьогодні, 18:44
У Нововолинську демонтували головну ялинку міста.
1 січня нововолинські комунальники демонтували головну новорічну ялинку міста. З неї зняли ялинкові прикраси та електричне оздоблення ялинки, обпиляли гілки, - повідомляє нововолинськ.com.ua.
До роботи працівники Виробничого управління комунального господарства ЖКО залучили спецтехніку та вантажівку.
З демонтажем новорічної красуні комунальники впорались за один день.
Гілки та стовбур ялинки вони вивезли на територію комунального підприємства. Там її утилізують.
Нагадаємо, 7 грудня ялинку заввишки 14 метрів привезли зі Старої Лішні. Однак, при її встановленні дерево тріснуло, верхівка відламалася. І комунальники на чолі із начальником ВУКГ Артемом Жигалюком вирішили замінити дерево на нове. І вже, 10 грудня, головна ялинка шахтарського міста зайняла своє традиційне місце – навпроти будівлі міської ради. Нову ялинку доставили з вулиці Нестерова, прямо з обійстя місцевого мешканця.
До речі, собливістю цьогорічної нововолинської ялинки було те, що її оздобили виробами, виготовленими власноруч талановитими школярами міста. Аби обрати найкрасивіші новорічні прикраси, у навчальних закладах навіть організували спеціальні конкурси.
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1 січня нововолинські комунальники демонтували головну новорічну ялинку міста. З неї зняли ялинкові прикраси та електричне оздоблення ялинки, обпиляли гілки, - повідомляє нововолинськ.com.ua.
До роботи працівники Виробничого управління комунального господарства ЖКО залучили спецтехніку та вантажівку.
З демонтажем новорічної красуні комунальники впорались за один день.
Гілки та стовбур ялинки вони вивезли на територію комунального підприємства. Там її утилізують.
Нагадаємо, 7 грудня ялинку заввишки 14 метрів привезли зі Старої Лішні. Однак, при її встановленні дерево тріснуло, верхівка відламалася. І комунальники на чолі із начальником ВУКГ Артемом Жигалюком вирішили замінити дерево на нове. І вже, 10 грудня, головна ялинка шахтарського міста зайняла своє традиційне місце – навпроти будівлі міської ради. Нову ялинку доставили з вулиці Нестерова, прямо з обійстя місцевого мешканця.
До речі, собливістю цьогорічної нововолинської ялинки було те, що її оздобили виробами, виготовленими власноруч талановитими школярами міста. Аби обрати найкрасивіші новорічні прикраси, у навчальних закладах навіть організували спеціальні конкурси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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