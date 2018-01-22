Аварія за участю молоковоза під Луцьком: суд оштрафував водія
Сьогодні, 17:51
Рожищенський суд покарав водія молоковоза, котрий спричинив аварію, в результаті якої без газу залишились три села.
Про це йдеться на сайті «Єдиний державний реєстр судових рішень», - пише Район.Луцьк.
Нагадаємо, 3 січня що у селі Лище Луцького району молоковоз злетів з мосту в місцеву водойму та пошкодила дві труби газопроводу. За кермом автомобіля перебував 57-річний житель Рожища Василь Литвинчук. Чоловік каже, що дорога була слизька та непосипана.
Під час засідання Рожищенського районного суду Василь Литвинчук вину у вчиненні правопорушень визнав. Суду пояснив, що потрапив у ДТП через слизьку дорогу.
Суд постановив визнати водія винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 124, 139 частини 1 КУпАП та накласти адміністративні стягнення, на підставі частини 2 стаття 36 КУпАП у виді штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімуміх доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) гривень.
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Про це йдеться на сайті «Єдиний державний реєстр судових рішень», - пише Район.Луцьк.
Нагадаємо, 3 січня що у селі Лище Луцького району молоковоз злетів з мосту в місцеву водойму та пошкодила дві труби газопроводу. За кермом автомобіля перебував 57-річний житель Рожища Василь Литвинчук. Чоловік каже, що дорога була слизька та непосипана.
Під час засідання Рожищенського районного суду Василь Литвинчук вину у вчиненні правопорушень визнав. Суду пояснив, що потрапив у ДТП через слизьку дорогу.
Суд постановив визнати водія винним у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 124, 139 частини 1 КУпАП та накласти адміністративні стягнення, на підставі частини 2 стаття 36 КУпАП у виді штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімуміх доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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