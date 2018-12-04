У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО





Розбирати ялинку комунальні служби почали в обідню пору 21 січня, - інформує



Як повідомив виданню начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва міськвиконкому Віктор Фіщук, ялинку демонтують, поріжуть і використають для опалення КП «Полігон».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському демонтували головну новорічну ялинку, яка традиційно стояла на головній площі міста.Розбирати ялинку комунальні служби почали в обідню пору 21 січня, - інформує Район. Володимир-Волинський Як повідомив виданню начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва міськвиконкому, ялинку демонтують, поріжуть і використають для опалення КП «Полігон».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію