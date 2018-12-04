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У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО

У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО
У Володимирі-Волинському демонтували головну новорічну ялинку, яка традиційно стояла на головній площі міста.

Розбирати ялинку комунальні служби почали в обідню пору 21 січня, - інформує Район. Володимир-Волинський.

Як повідомив виданню начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва міськвиконкому Віктор Фіщук, ялинку демонтують, поріжуть і використають для опалення КП «Полігон».
У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО
У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО
У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО
У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО
У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО
У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО
У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО

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Теги: ялинка, Володимир-Волинський
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