У Володимирі розібрали головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 15:03
У Володимирі-Волинському демонтували головну новорічну ялинку, яка традиційно стояла на головній площі міста.
Розбирати ялинку комунальні служби почали в обідню пору 21 січня, - інформує Район. Володимир-Волинський.
Як повідомив виданню начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва міськвиконкому Віктор Фіщук, ялинку демонтують, поріжуть і використають для опалення КП «Полігон».
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Розбирати ялинку комунальні служби почали в обідню пору 21 січня, - інформує Район. Володимир-Волинський.
Як повідомив виданню начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва міськвиконкому Віктор Фіщук, ялинку демонтують, поріжуть і використають для опалення КП «Полігон».
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