MONATIK розплакався під час виступу учасниці «Голосу країни». ВІДЕО

Ксенії Бахчалової.



Дівчина вразила глядачів та суддів проекту не лише душевним виконанням пісні Джамали "Крила", а й своєю життєвою історією. При народженні Ксені, - пише



Одного разу під час навчання у консерваторії дівчині відкрито сказали, що з такою зовнішністю їй немає місця на сцені. Однак Ксенія не здалася та продовжила співати. Віра зробила її переможницею на сліпих прослуховуваннях популярного вокального проекту.



«Я прийшла на "Голос країни", щоб показати, що немає нічого неможливого. Що попри наші особливості – зовнішні, фізичні – ми можемо досягати успіху. І ми повинні ламати стереотипи», — переконана Ксенія.



У Голосі країни їй вдалося розвернути три червоні крісла – Тіни Кароль, Потапа та зірки з Луцька MONATIK’a.



Останній зворушився до сліз, тільки-но почувши спів цієї дівчини.



«Мушу зізнатися, що підкорений вами. Не кожен може викликати у дорослого слухача сльози. У вас є дар. Не можу навіть сказати, що ви співали. Ви проживали цю всю історію. Наскільки це було чесно й до глибини душі, що тільки можу мріяти працювати з вами», — відверто сказав MONATIK.



Однак учасниця обрала команду Тіни Кароль.



«Ви дуже тонка натура, лірична, так багато щастя і всесвіту у вас, які ви ще не показали. Такий кришталевий вокал давно вже не звучав», — вважає Кароль.



Потап погодився з колегою по червоному кріслу та додав, що Ксенія має «янгольський голос».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одним із найзворушливіших епізодів першого випуску шоу Голос країни-9 став виступ 26-річної одеситкиДівчина вразила глядачів та суддів проекту не лише душевним виконанням пісні"Крила", а й своєю життєвою історією. При народженні Ксені, - пише 1+1 Одного разу під час навчання у консерваторії дівчині відкрито сказали, що з такою зовнішністю їй немає місця на сцені. Однак Ксенія не здалася та продовжила співати. Віра зробила її переможницею на сліпих прослуховуваннях популярного вокального проекту.«Я прийшла на "Голос країни", щоб показати, що немає нічого неможливого. Що попри наші особливості – зовнішні, фізичні – ми можемо досягати успіху. І ми повинні ламати стереотипи», — переконана Ксенія.У Голосі країни їй вдалося розвернути три червоні крісла –та зірки з ЛуцькаОстанній зворушився до сліз, тільки-но почувши спів цієї дівчини.«Мушу зізнатися, що підкорений вами. Не кожен може викликати у дорослого слухача сльози. У вас є дар. Не можу навіть сказати, що ви співали. Ви проживали цю всю історію. Наскільки це було чесно й до глибини душі, що тільки можу мріяти працювати з вами», — відверто сказав MONATIK.Однак учасниця обрала команду Тіни Кароль.«Ви дуже тонка натура, лірична, так багато щастя і всесвіту у вас, які ви ще не показали. Такий кришталевий вокал давно вже не звучав», — вважає Кароль.Потап погодився з колегою по червоному кріслу та додав, що Ксенія має «янгольський голос».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію