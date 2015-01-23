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Туристична родзинка на Рівненщині: сотні лебедів зимують на озері. ФОТО

Туристична родзинка на Рівненщині: сотні лебедів зимують на озері. ФОТО
Все більше людей їдуть на Рівненщину, аби на власні очі побачити справжнє лебедине "озеро" в Острозі.

Сюди на авто приїжджають цілими родинами, - пише ЧаРівне.

Лебеді та качки зимують на Нетішинському водосховищі, яке охолоджує Хмельницьку АЕС. Птахів на цій дамбі можна побачити і зі сторони Острога - потрібно проїхати кілька кілометрів за місто.

Тут на льоду для качок та лебедів залишають зерно, хліб. На снігу добре помітні сліди птахів. Вочевидь, вони ходять берегом, коли поблизу нікого немає.

Туристична родзинка на Рівненщині: сотні лебедів зимують на озері. ФОТО
Туристична родзинка на Рівненщині: сотні лебедів зимують на озері. ФОТО
Туристична родзинка на Рівненщині: сотні лебедів зимують на озері. ФОТО
Туристична родзинка на Рівненщині: сотні лебедів зимують на озері. ФОТО
Туристична родзинка на Рівненщині: сотні лебедів зимують на озері. ФОТО
Туристична родзинка на Рівненщині: сотні лебедів зимують на озері. ФОТО
Туристична родзинка на Рівненщині: сотні лебедів зимують на озері. ФОТО


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Теги: лебеді, Острог, озеро
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