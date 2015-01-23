Туристична родзинка на Рівненщині: сотні лебедів зимують на озері. ФОТО





Сюди на авто приїжджають цілими родинами, - пише



Лебеді та качки зимують на Нетішинському водосховищі, яке охолоджує Хмельницьку АЕС. Птахів на цій дамбі можна побачити і зі сторони Острога - потрібно проїхати кілька кілометрів за місто.



Тут на льоду для качок та лебедів залишають зерно, хліб. На снігу добре помітні сліди птахів. Вочевидь, вони ходять берегом, коли поблизу нікого немає.







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