На трасі «Київ-Ковель» виявили автомобіль, який викрали на Волині
Сьогодні, 16:15
У Житомирській області патрульні зупинили автомобіль за порушення ПДР та виявили, що він знаходиться у розшуку поліцією Волині.
Про це йдеться у на сторінці житомирських патрульних у Facebook.
19 січня, в ході патрулювання автодороги «Київ - Ковель», а саме на 160 кілометрі, за порушення правил дорожнього руху України патрульні поліцейські зупинили автомобіль BMW 350 на іноземній реєстрації.
В ході перевірки документів водія, патрульні встановили, що автомобіль знаходиться в розшуку Ковельським відділом поліції ГУНП у Волинській області від 19 січня 2019 року.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Коростенського відділу поліції.
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Про це йдеться у на сторінці житомирських патрульних у Facebook.
19 січня, в ході патрулювання автодороги «Київ - Ковель», а саме на 160 кілометрі, за порушення правил дорожнього руху України патрульні поліцейські зупинили автомобіль BMW 350 на іноземній реєстрації.
В ході перевірки документів водія, патрульні встановили, що автомобіль знаходиться в розшуку Ковельським відділом поліції ГУНП у Волинській області від 19 січня 2019 року.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Коростенського відділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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