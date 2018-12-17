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На трасі «Київ-Ковель» виявили автомобіль, який викрали на Волині

На трасі «Київ-Ковель» виявили автомобіль, який викрали на Волині
У Житомирській області патрульні зупинили автомобіль за порушення ПДР та виявили, що він знаходиться у розшуку поліцією Волині.

Про це йдеться у на сторінці житомирських патрульних у Facebook.

19 січня, в ході патрулювання автодороги «Київ - Ковель», а саме на 160 кілометрі, за порушення правил дорожнього руху України патрульні поліцейські зупинили автомобіль BMW 350 на іноземній реєстрації.

В ході перевірки документів водія, патрульні встановили, що автомобіль знаходиться в розшуку Ковельським відділом поліції ГУНП у Волинській області від 19 січня 2019 року.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Коростенського відділу поліції.
На трасі «Київ-Ковель» виявили автомобіль, який викрали на Волині

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Теги: авто, поліція, Ковель, крадіжка, Волинь
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