Розповіли про особливості сімейної перукарні у «Промені»*
Сьогодні, 19:46
Ти вже чув про «Сімейну перукарню»? Це місце, де надаються послуги для будь-якого віку та на будь-який смак!
А щоб більше уявити атмосферу майстерні, перечитай, що на тебе чекатиме:
Тут працюють висококваліфіковані та чуйні чарівники краси, вони виконують свою роботу якісно, враховуючи всі побажання клієнтів, а також дарують хороший настрій своїми посмішками.
Для створення образів використовують найкращі матеріали та засоби.
Професійна техніка, натуральна косметика, а для юних красунь навіть дитячі лаки на водній основі, і усе для того, аби створити красивий образ без шкоди для здоров’я.
Під час стрижок та зачісок діти мають змогу насолоджуватись переглядом улюблених мультфільмів та не сумувати очікуючи в черзі, а розважатись у спеціально облаштованій дитячій зоні з розмальовками та іграшками.
Серед послуг, які надають у «Майстерні краси» є: стрижки, зачіски, плетіння, плетіння канекалонів, манікюр.
Ще у «Сімейній перукарні» дарують подарунки. Кожному гостю дають книжечку, у яку він збирає наліпки за кожну отриману послугу, а далі, зібравши 5 або 10 наліпок отримує подарунок!
Саме зараз діє акція для матусь: поки ви робите манікюр, дитина розважається у лабіринті безкоштовно! А також на твоєму дні народжені можна замовити різні послуги перукарні.
Професійні майстри, приємна атмосфера, особистий підхід, привабливі акції і пропозиції та найкращі матеріали – зроблять Ваші походи до салону незабутніми і особливими.
Зателефонуй та запишись у майстерню краси за номером телефону: +380 (66) 770 07 57.
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2.
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А щоб більше уявити атмосферу майстерні, перечитай, що на тебе чекатиме:
Тут працюють висококваліфіковані та чуйні чарівники краси, вони виконують свою роботу якісно, враховуючи всі побажання клієнтів, а також дарують хороший настрій своїми посмішками.
Для створення образів використовують найкращі матеріали та засоби.
Професійна техніка, натуральна косметика, а для юних красунь навіть дитячі лаки на водній основі, і усе для того, аби створити красивий образ без шкоди для здоров’я.
Під час стрижок та зачісок діти мають змогу насолоджуватись переглядом улюблених мультфільмів та не сумувати очікуючи в черзі, а розважатись у спеціально облаштованій дитячій зоні з розмальовками та іграшками.
Серед послуг, які надають у «Майстерні краси» є: стрижки, зачіски, плетіння, плетіння канекалонів, манікюр.
Ще у «Сімейній перукарні» дарують подарунки. Кожному гостю дають книжечку, у яку він збирає наліпки за кожну отриману послугу, а далі, зібравши 5 або 10 наліпок отримує подарунок!
Саме зараз діє акція для матусь: поки ви робите манікюр, дитина розважається у лабіринті безкоштовно! А також на твоєму дні народжені можна замовити різні послуги перукарні.
Професійні майстри, приємна атмосфера, особистий підхід, привабливі акції і пропозиції та найкращі матеріали – зроблять Ваші походи до салону незабутніми і особливими.
Зателефонуй та запишись у майстерню краси за номером телефону: +380 (66) 770 07 57.
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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