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Розповіли про особливості сімейної перукарні у «Промені»*

Розповіли про особливості сімейної перукарні у «Промені»*
Ти вже чув про «Сімейну перукарню»? Це місце, де надаються послуги для будь-якого віку та на будь-який смак!

А щоб більше уявити атмосферу майстерні, перечитай, що на тебе чекатиме:

Тут працюють висококваліфіковані та чуйні чарівники краси, вони виконують свою роботу якісно, враховуючи всі побажання клієнтів, а також дарують хороший настрій своїми посмішками.

Для створення образів використовують найкращі матеріали та засоби.

Професійна техніка, натуральна косметика, а для юних красунь навіть дитячі лаки на водній основі, і усе для того, аби створити красивий образ без шкоди для здоров’я.

Під час стрижок та зачісок діти мають змогу насолоджуватись переглядом улюблених мультфільмів та не сумувати очікуючи в черзі, а розважатись у спеціально облаштованій дитячій зоні з розмальовками та іграшками.

Серед послуг, які надають у «Майстерні краси» є: стрижки, зачіски, плетіння, плетіння канекалонів, манікюр.

Ще у «Сімейній перукарні» дарують подарунки. Кожному гостю дають книжечку, у яку він збирає наліпки за кожну отриману послугу, а далі, зібравши 5 або 10 наліпок отримує подарунок!

Саме зараз діє акція для матусь: поки ви робите манікюр, дитина розважається у лабіринті безкоштовно! А також на твоєму дні народжені можна замовити різні послуги перукарні.

Професійні майстри, приємна атмосфера, особистий підхід, привабливі акції і пропозиції та найкращі матеріали – зроблять Ваші походи до салону незабутніми і особливими.

Зателефонуй та запишись у майстерню краси за номером телефону: +380 (66) 770 07 57.

РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2.

Розповіли про особливості сімейної перукарні у «Промені»*
Розповіли про особливості сімейної перукарні у «Промені»*
Розповіли про особливості сімейної перукарні у «Промені»*
Розповіли про особливості сімейної перукарні у «Промені»*


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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