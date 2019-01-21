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Помер відомий український баскетболіст

Помер відомий український баскетболіст
На 48-му році життя помер колишній центровий збірної України з баскетболу Олександр Окунський.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України, - пише Еспресо.

Окунський пішов з життя після тривалої важкої хвороби.

Один з найкращих гравців у історії українського баскетболу виступав за "Шахтар", "Будівельник", "БІПА-Мода", БК "Київ", БК "Одеса", у сезонах 1999-2000 і 2001-2002 грав за литовський "Летувос Ритас", а також турецький "Дарюшшафака", хорватську "Цибону", чорногорську "Будучность" та грецький "Мент".

Окунський є п’ятиразовим чемпіон України (1992, 1993, 1994, 1995, 1998) та дворазовим чемпіон Литви (2000, 2002).

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Теги: баскетболіст, смерть
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