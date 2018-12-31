Платити «аванс» за газ не обов'язково, – Олександр Савченко

Голова Волинської ОДА наголосив, що «рекомендований платіж» за газ – необов'язковий.Про це йдеться на офіційній сторінціу Facebook.До обласної державної адміністрації звертаються сотні волинян через нову графу «рекомендований платіж», яку ТОВ «ВолиньГаз Збут» нещодавно ввело у квитанціях за газ.Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко закликає волинян не панікувати та наголошує, що цей платіж – НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ! Відтак, краяни не мають платити «рекомендований платіж», а сплачувати лише за фактичний спожитий об’єм газу.Враховуючи ситуацію з оплатою комунальних послуг, що склалася в опалювальний період на Волині через недобросовісні дії ТОВ «ВолиньГаз Збут», голова обласної державної адміністрації розпорядився розглянути це питання на найближчій регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбудеться вже цього тижня, з метою усунення недоліків в роботі ТОВ «ВолиньГаз Збут».