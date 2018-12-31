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Платити «аванс» за газ не обов'язково, – Олександр Савченко

Платити «аванс» за газ не обов'язково, – Олександр Савченко
Голова Волинської ОДА наголосив, що «рекомендований платіж» за газ – необов'язковий.

Про це йдеться на офіційній сторінці Олександра Савченка у Facebook.

До обласної державної адміністрації звертаються сотні волинян через нову графу «рекомендований платіж», яку ТОВ «ВолиньГаз Збут» нещодавно ввело у квитанціях за газ.

Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко закликає волинян не панікувати та наголошує, що цей платіж – НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ! Відтак, краяни не мають платити «рекомендований платіж», а сплачувати лише за фактичний спожитий об’єм газу.

Враховуючи ситуацію з оплатою комунальних послуг, що склалася в опалювальний період на Волині через недобросовісні дії ТОВ «ВолиньГаз Збут», голова обласної державної адміністрації розпорядився розглянути це питання на найближчій регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбудеться вже цього тижня, з метою усунення недоліків в роботі ТОВ «ВолиньГаз Збут».
Платити «аванс» за газ не обов'язково, – Олександр Савченко

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Теги: газ, Волинь, Савченко
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Коментарі 1
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А що робити з сумами які нараховують як різниця в об'ємах спожитого газу у стандартних та робочих умовах. У мене є лячильник. Що це за нарахування?
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