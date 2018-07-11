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Жінка з волинського села стала матір'ю-героїнею

Жінка з волинського села стала матір'ю-героїнею
Жительці села Стара Гута Надії Гаврилюк присвоєно Почесне звання України «Мати-героїня».

До відзначення цією нагородою представляються багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку, - повідомили у Старовижівській РДА.

Надія – багатодітна мама, яка народила і виховує 5 діток. У цій дружній і великій сім’ї діти зростають добрими, навчаються чесності, порядності та відповідальності. Батьки створили всі умови для їх повноцінного, щасливого життя.

З найкращими словами привітань виконав приємну місію заступник голови районної державної адміністрації Петро Філюк і вручив 20 січня медаль та почесне посвідчення до нагороди матері–героїні.

"Звання «Мати-героїня» – це, насамперед, державне визнання Вашої материнської самовідданості, наполегливої праці, яку Ви вкладаєте у виховання своїх дітей. Переконаний, що вони будуть гідними громадянами своєї держави. Нехай Всевишній дарує Вам і Вашій родині міцне здоров’я, злагоду, благополуччя та мир", – зичив посадовець.

До вітань приєднався і очільник місцевої громади Василь Вавринюк та висловив Надії Павлівні найщиріші слова вдячності. Побажав довгих років життя, здоров’я і наснаги, люблячих онуків, сміху і радості у родині, любові та добробуту.

А працівники місцевого будинку культури доповнили вітання гарними віршованими та пісенними номерами.

Жінка з волинського села стала матір'ю-героїнею
Жінка з волинського села стала матір'ю-героїнею
Жінка з волинського села стала матір'ю-героїнею

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Теги: матір-героїня, звання
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