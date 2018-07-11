Жінка з волинського села стала матір'ю-героїнею

Жительці села Стара Гутаприсвоєно Почесне звання України «Мати-героїня».До відзначення цією нагородою представляються багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку, - повідомили у Старовижівській РДА.Надія – багатодітна мама, яка народила і виховує 5 діток. У цій дружній і великій сім’ї діти зростають добрими, навчаються чесності, порядності та відповідальності. Батьки створили всі умови для їх повноцінного, щасливого життя.З найкращими словами привітань виконав приємну місію заступник голови районної державної адміністраціїі вручив 20 січня медаль та почесне посвідчення до нагороди матері–героїні."Звання «Мати-героїня» – це, насамперед, державне визнання Вашої материнської самовідданості, наполегливої праці, яку Ви вкладаєте у виховання своїх дітей. Переконаний, що вони будуть гідними громадянами своєї держави. Нехай Всевишній дарує Вам і Вашій родині міцне здоров’я, злагоду, благополуччя та мир", – зичив посадовець.До вітань приєднався і очільник місцевої громадита висловив Надії Павлівні найщиріші слова вдячності. Побажав довгих років життя, здоров’я і наснаги, люблячих онуків, сміху і радості у родині, любові та добробуту.А працівники місцевого будинку культури доповнили вітання гарними віршованими та пісенними номерами.