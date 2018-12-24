Стало відомо, кого зловили на хабарі за кавомати на Волині

Романа Степановича Чорного.



Нагадаємо, чоловік вимагав хабар у розмірі 12 тисяч гривень за безперешкодне встановлення та функціонування кавових автоматів у приміщенні інституту, - пишуть



Відповідно до даних, які містяться в декларації Романа Чорного за 2017 рік, він разом із родиною проживає в Нововолинську.



Чоловік є власником земельною ділянки площею 817 квадратних метри в селі Сомин Турійського району, гаража площею 23,9 квадратних метри в Тернополі та квартири площею 40,8 квадратних метри в Нововолинську.



Дружина Неля Чорна – власниця двох квартир у Тернополі та Львові загальною площею 67 та 66,2 квадратних метри відповідно.



У 2017 році дохід Романа Чорного склав 320,77 тисячі гривень: 237,57 тисячі гривень зарплати та 83,2 тисячі гривень від відчуження нерухомого майна. Натомість річний дохід дружини становив 181,075 тисячі гривень.



Також чоловік вказав, що має 4,7 тисячі доларів, 3,8 тисячі євро та 1,5 тисячі англійських фунтів готівки.



У квітні минулого року депутат придбав за 230 тисяч гривень легковий автомобіль BMW 750LI 2006 року випуску.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вимагання хабара затримали директора Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Тернопільського національного університету, доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, депутата Нововолинської міської ради, обраного від Радикальної партії Олега Ляшка,Нагадаємо, чоловік вимагав хабар у розмірі 12 тисяч гривень за безперешкодне встановлення та функціонування кавових автоматів у приміщенні інституту, - пишуть Волинські новини Відповідно до даних, які містяться в декларації Романа Чорного за 2017 рік, він разом із родиною проживає в Нововолинську.Чоловік є власником земельною ділянки площею 817 квадратних метри в селі Сомин Турійського району, гаража площею 23,9 квадратних метри в Тернополі та квартири площею 40,8 квадратних метри в Нововолинську.Дружина– власниця двох квартир у Тернополі та Львові загальною площею 67 та 66,2 квадратних метри відповідно.У 2017 році дохід Романа Чорного склав 320,77 тисячі гривень: 237,57 тисячі гривень зарплати та 83,2 тисячі гривень від відчуження нерухомого майна. Натомість річний дохід дружини становив 181,075 тисячі гривень.Також чоловік вказав, що має 4,7 тисячі доларів, 3,8 тисячі євро та 1,5 тисячі англійських фунтів готівки.У квітні минулого року депутат придбав за 230 тисяч гривень легковий автомобіль BMW 750LI 2006 року випуску.

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