У Ковелі демонтували новорічну ілюмінацію





Як повідомив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Андрій Стернічук, у Ковелі працівники комунального підприємства «Добробут» демонтували новорічну ілюмінацію та прикраси з головної ялинки, яка тішила ковельчан своїми вогнями з Дня святого Миколая, - пише



Цього року усі елементи гірлянди вціліли. Нагадаємо, що під час минулорічних свят зловмисники пошкодили ілюмінацію, викравши одну з конструкцій. Через це була пошкоджена загальна система підсвічування.



Андрій Стернічук також зауважив, що наразі вимкнули святкову ілюмінацію, яку змонтували наприкінці минулого року на електроопорах в центральній частині міста. Тож віднині вона не світитиме щовечора. Її вмикатимуть лише у святкові дні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі демонтували новорічні прикраси з ялинки та вимкнули святкову ілюмінацію.Як повідомив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, у Ковелі працівники комунального підприємства «Добробут» демонтували новорічну ілюмінацію та прикраси з головної ялинки, яка тішила ковельчан своїми вогнями з Дня святого Миколая, - пише КовельPost Цього року усі елементи гірлянди вціліли. Нагадаємо, що під час минулорічних свят зловмисники пошкодили ілюмінацію, викравши одну з конструкцій. Через це була пошкоджена загальна система підсвічування.також зауважив, що наразі вимкнули святкову ілюмінацію, яку змонтували наприкінці минулого року на електроопорах в центральній частині міста. Тож віднині вона не світитиме щовечора. Її вмикатимуть лише у святкові дні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію