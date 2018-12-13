У Ковелі демонтували новорічну ілюмінацію
Сьогодні, 17:26
У Ковелі демонтували новорічні прикраси з ялинки та вимкнули святкову ілюмінацію.
Як повідомив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Андрій Стернічук, у Ковелі працівники комунального підприємства «Добробут» демонтували новорічну ілюмінацію та прикраси з головної ялинки, яка тішила ковельчан своїми вогнями з Дня святого Миколая, - пише КовельPost.
Цього року усі елементи гірлянди вціліли. Нагадаємо, що під час минулорічних свят зловмисники пошкодили ілюмінацію, викравши одну з конструкцій. Через це була пошкоджена загальна система підсвічування.
Андрій Стернічук також зауважив, що наразі вимкнули святкову ілюмінацію, яку змонтували наприкінці минулого року на електроопорах в центральній частині міста. Тож віднині вона не світитиме щовечора. Її вмикатимуть лише у святкові дні.
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Як повідомив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Андрій Стернічук, у Ковелі працівники комунального підприємства «Добробут» демонтували новорічну ілюмінацію та прикраси з головної ялинки, яка тішила ковельчан своїми вогнями з Дня святого Миколая, - пише КовельPost.
Цього року усі елементи гірлянди вціліли. Нагадаємо, що під час минулорічних свят зловмисники пошкодили ілюмінацію, викравши одну з конструкцій. Через це була пошкоджена загальна система підсвічування.
Андрій Стернічук також зауважив, що наразі вимкнули святкову ілюмінацію, яку змонтували наприкінці минулого року на електроопорах в центральній частині міста. Тож віднині вона не світитиме щовечора. Її вмикатимуть лише у святкові дні.
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