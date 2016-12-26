На Рівненщині через грип продовжили канікули у школах





Так, за минулий тиждень захворіло майже вісім тисяч осіб. Як повідомляє Рівненський обласний лабораторний ценр, протягом минулого тижня госпіталізували 177 хворих, з них 117 дітей, - пише



Найвища захворюваність залишається у Костопільському районі, де впродовж тижня захворіло 1,2 тис осіб. Порогів рівень перевищено вдвічі. Нині у всіх школах району ще на тиждень продовжили канікули.



Менша за епідпоріг захворюваність на гострі респіраторні інфекції та грип у Дубенському районі, однак канікули в школах району продовжили ще до першого лютого.



Також рішенням місцевої громади припинили на тиждень навчання у Бугринській та Вільгірській НВК Гощанського району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість хворих на грип та ГРВІ у Рівненській області збільшується.Так, за минулий тиждень захворіло майже вісім тисяч осіб. Як повідомляє Рівненський обласний лабораторний ценр, протягом минулого тижня госпіталізували 177 хворих, з них 117 дітей, - пише Рівне вечірнє Найвища захворюваність залишається у Костопільському районі, де впродовж тижня захворіло 1,2 тис осіб. Порогів рівень перевищено вдвічі. Нині у всіх школах району ще на тиждень продовжили канікули.Менша за епідпоріг захворюваність на гострі респіраторні інфекції та грип у Дубенському районі, однак канікули в школах району продовжили ще до першого лютого.Також рішенням місцевої громади припинили на тиждень навчання у Бугринській та Вільгірській НВК Гощанського району.

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