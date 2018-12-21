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Юні волинські козаки перемогли на чемпіонаті України

Юні волинські козаки перемогли на чемпіонаті України
Три волинські команди перемогли у Чемпіонаті України з вільного козацького бою.

По це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

20 січня в Березному Рівненської області у приміщенні Комунального закладу "Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю" відбувся VIІI Чемпіонат України з вільного козацького бою.

"Метою змагань було національно-патріотичне виховання дітей та молоді на кращих зразках лицарської звитяги Героїв України", - йдеться у повідомленні.

У чемпіонаті спортсмени змагалися з Волинської, Рівненської, Чернівецької, Чернігівської, Житомирської, Львівської, Житомирської, Донецької області.

За результатами змагань І місце здобула команда СК "Воїн" (м.Луцьк), ІІ місце у СК "Герц" (м.Луцьк) та ІІІ місце у СК "Прайд" (м.Луцьк).

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Теги: спорт, Волинь
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