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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 січня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському опадів не передбачається. У Ковелі, Маневичах, Світязі висока ймовірність снігу.

Температура повітря вночі близько -6…-3 градусів, удень – -4…-2. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-4 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг.

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Теги: погода, прогноз
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