Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 січня





У Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському опадів не передбачається. У Ковелі, Маневичах, Світязі висока ймовірність снігу.



Температура повітря вночі близько -6…-3 градусів, удень – -4…-2. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-4 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Володимирі-Волинському опадів не передбачається. У Ковелі, Маневичах, Світязі висока ймовірність снігу.Температура повітря вночі близько -6…-3 градусів, удень – -4…-2. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-4 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг.

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