В Україні заборонили препарат для профілактики рахіту
Сьогодні, 18:56
В Україні заборонили лікарський препарат "Вигантол".
Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"У зв’язку з надходженням інформації від ТОВ “Такеда Україна” щодо виявлення лікарського засобу “ВИГАНТОЛ®", раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл по 10 мл”, серії 247675, виробництва “Мерк КГаА, Германия”, з маркуванням на російській мові, у відповідності до Конституції України, статей 15, 22, 55 Закону України ... з метою активної протидії поширенню незареєстрованих лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозилися на територію України: ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу “ВИГАНТОЛ®, раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл по 10 мл”, виробництва “Мерк КГаА, Германия” з маркуванням на російській мові", - сказано у повідомлені.
Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження необхідно вжити заходи щодо:
перевірки наявності лікарського засобу “ВИГАНТОЛ®, раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл по 10 мл”, виробництва “Мерк КГаА, Германия”;
вилучення його з обігу для подальшої передачі на утилізацію або знищення;
інформування територіального органу Держлікслужби про виконання даного розпорядження;
запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.
"Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території. Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України", - сказано у повідомлені.
Довідково:
"Вигантол" - використовується для профілактики рахіту та остеомаляції у дітей та дорослих, профілактики дефіциту вітаміну D, а також, як підтримуюче лікування остеопорозу в дорослих пацієнтів.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
"У зв’язку з надходженням інформації від ТОВ “Такеда Україна” щодо виявлення лікарського засобу “ВИГАНТОЛ®", раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл по 10 мл”, серії 247675, виробництва “Мерк КГаА, Германия”, з маркуванням на російській мові, у відповідності до Конституції України, статей 15, 22, 55 Закону України ... з метою активної протидії поширенню незареєстрованих лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозилися на територію України: ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу “ВИГАНТОЛ®, раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл по 10 мл”, виробництва “Мерк КГаА, Германия” з маркуванням на російській мові", - сказано у повідомлені.
Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження необхідно вжити заходи щодо:
перевірки наявності лікарського засобу “ВИГАНТОЛ®, раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл по 10 мл”, виробництва “Мерк КГаА, Германия”;
вилучення його з обігу для подальшої передачі на утилізацію або знищення;
інформування територіального органу Держлікслужби про виконання даного розпорядження;
запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.
"Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території. Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України", - сказано у повідомлені.
Довідково:
"Вигантол" - використовується для профілактики рахіту та остеомаляції у дітей та дорослих, профілактики дефіциту вітаміну D, а також, як підтримуюче лікування остеопорозу в дорослих пацієнтів.
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