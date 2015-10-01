На Волині сільський клуб відремонтували за понад мільйон гривень. ФОТО

Поромівська об’єднана територіальна громада, що розташована в Іваничівському районі, у 2018 році отримала майже 1,3 млн грн субвенції з державного бюджету на формування власної інфраструктури.За рахунок цих коштів капітально відремонтували будинок культури в селі Бужанка, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Слід зазначити, що Поромівська ОТГ утворилася наприкінці 2016 року шляхом об'єднання Бужанківської та Поромівської сільських рад. До складу громади входить 10 сіл, де проживає майже 4 тисячі населення."Отож, минулого року за рахунок коштів інфраструктурної субвенції вдалося відремонтувати найбільший заклад культури Поромівської ОТГ – клуб села Бужанка. До слова, ремонтні роботи розпочали на початку вересня. Зокрема, облаштували стіни та стелю, замінили старі дерев’яні вікна на енергозберігаючі та підлогу", - йдеться у повідомленні.Окрім того, провели сучасне опалення глядацької зали та інших приміщень клубу. Загальна сума робіт – 1 млн 266, 134 тис. грн. Відтак, нині місцеві жителі мають змогу змістовно та цікаво проводити дозвілля, а також в комфортних умовах відвідувати святкові заходи.Решту ж коштів державного бюджету спрямували на закупівлю комп’ютерного обладнання для Поромівської сільської ради.