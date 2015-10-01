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На Волині сільський клуб відремонтували за понад мільйон гривень. ФОТО

На Волині сільський клуб відремонтували за понад мільйон гривень. ФОТО
Поромівська об’єднана територіальна громада, що розташована в Іваничівському районі, у 2018 році отримала майже 1,3 млн грн субвенції з державного бюджету на формування власної інфраструктури.

За рахунок цих коштів капітально відремонтували будинок культури в селі Бужанка, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Слід зазначити, що Поромівська ОТГ утворилася наприкінці 2016 року шляхом об'єднання Бужанківської та Поромівської сільських рад. До складу громади входить 10 сіл, де проживає майже 4 тисячі населення.

"Отож, минулого року за рахунок коштів інфраструктурної субвенції вдалося відремонтувати найбільший заклад культури Поромівської ОТГ – клуб села Бужанка. До слова, ремонтні роботи розпочали на початку вересня. Зокрема, облаштували стіни та стелю, замінили старі дерев’яні вікна на енергозберігаючі та підлогу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, провели сучасне опалення глядацької зали та інших приміщень клубу. Загальна сума робіт – 1 млн 266, 134 тис. грн. Відтак, нині місцеві жителі мають змогу змістовно та цікаво проводити дозвілля, а також в комфортних умовах відвідувати святкові заходи.

Решту ж коштів державного бюджету спрямували на закупівлю комп’ютерного обладнання для Поромівської сільської ради.

На Волині сільський клуб відремонтували за понад мільйон гривень. ФОТО
На Волині сільський клуб відремонтували за понад мільйон гривень. ФОТО
На Волині сільський клуб відремонтували за понад мільйон гривень. ФОТО

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Теги: ремонт, клуб
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