В Україні нарахували майже 5 тисяч мільйонерів





Про це повідомляє



"За підсумками деклараційної кампанії - 2018 доходи у розмірі понад 1 млн грн задекларували 4817 громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність", - йдеться у повідомленні.



За даними ДФС, найбільше мільйонерів, які подали декларації, обліковуються у м.Києві. Їх кількість складає 2184 особи, або 45% від загальної кількості мільйонерів. Серед лідерів також Київська – 333 особи, Харківська – 328 та Дніпропетровська – 303 особи.



Наймолодшому платнику податків, який задекларував понад 1 млн грн. – 7 років, а найстаршому – 99 років.



У відомстві додали, дохід у сумі понад 1 млрд грн, отриманий у 2017 році, задекларувала одна особа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулий рік в Україні задекларували доходів на понад 1 мільйонів гривень 4817 громадян та осіб.Про це повідомляє УНН , з посиланням на ДФС України."За підсумками деклараційної кампанії - 2018 доходи у розмірі понад 1 млн грн задекларували 4817 громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність", - йдеться у повідомленні.За даними ДФС, найбільше мільйонерів, які подали декларації, обліковуються у м.Києві. Їх кількість складає 2184 особи, або 45% від загальної кількості мільйонерів. Серед лідерів також Київська – 333 особи, Харківська – 328 та Дніпропетровська – 303 особи.Наймолодшому платнику податків, який задекларував понад 1 млн грн. – 7 років, а найстаршому – 99 років.У відомстві додали, дохід у сумі понад 1 млрд грн, отриманий у 2017 році, задекларувала одна особа.

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