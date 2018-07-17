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В Україні нарахували майже 5 тисяч мільйонерів

В Україні нарахували майже 5 тисяч мільйонерів
За минулий рік в Україні задекларували доходів на понад 1 мільйонів гривень 4817 громадян та осіб.

Про це повідомляє УНН, з посиланням на ДФС України.

"За підсумками деклараційної кампанії - 2018 доходи у розмірі понад 1 млн грн задекларували 4817 громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність", - йдеться у повідомленні.

За даними ДФС, найбільше мільйонерів, які подали декларації, обліковуються у м.Києві. Їх кількість складає 2184 особи, або 45% від загальної кількості мільйонерів. Серед лідерів також Київська – 333 особи, Харківська – 328 та Дніпропетровська – 303 особи.

Наймолодшому платнику податків, який задекларував понад 1 млн грн. – 7 років, а найстаршому – 99 років.

У відомстві додали, дохід у сумі понад 1 млрд грн, отриманий у 2017 році, задекларувала одна особа.

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Теги: гроші, мільйони, Україна
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