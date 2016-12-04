Цуценятам з луцького притулку подарували теплі кофтинки. ФОТО
Сьогодні, 22:36
Уже за традицією на КП "Ласка" пройшов день волонтера, під час якого маленьким цуценятам небайдужі лучани подарували в'язані кофтинки.
Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у facebook.
"Дякуємо за цей суботній день волонтера нашим постійним та новим помічникам. Не зважаючи на свято та зимну погоду -ви знову прийшли на допомогу. Хвостики отримали порцію такої необхідної уваги та щастя повалятись в снігу. А ще стільки всього корисного зроблено завдяки вам - прибрано, замінено підстилки, продезінфіковано у вольєрах і клітках, нарубано величезну купу дров. Дякуємо за теплі кофтинки - тепер вони зігрівають малечу", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у facebook.
"Дякуємо за цей суботній день волонтера нашим постійним та новим помічникам. Не зважаючи на свято та зимну погоду -ви знову прийшли на допомогу. Хвостики отримали порцію такої необхідної уваги та щастя повалятись в снігу. А ще стільки всього корисного зроблено завдяки вам - прибрано, замінено підстилки, продезінфіковано у вольєрах і клітках, нарубано величезну купу дров. Дякуємо за теплі кофтинки - тепер вони зігрівають малечу", - йдеться в дописі.
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