Цуценятам з луцького притулку подарували теплі кофтинки. ФОТО





Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у



"Дякуємо за цей суботній день волонтера нашим постійним та новим помічникам. Не зважаючи на свято та зимну погоду -ви знову прийшли на допомогу. Хвостики отримали порцію такої необхідної уваги та щастя повалятись в снігу. А ще стільки всього корисного зроблено завдяки вам - прибрано, замінено підстилки, продезінфіковано у вольєрах і клітках, нарубано величезну купу дров. Дякуємо за теплі кофтинки - тепер вони зігрівають малечу", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже за традицією на КП "Ласка" пройшов день волонтера, під час якого маленьким цуценятам небайдужі лучани подарували в'язані кофтинки.Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у facebook "Дякуємо за цей суботній день волонтера нашим постійним та новим помічникам. Не зважаючи на свято та зимну погоду -ви знову прийшли на допомогу. Хвостики отримали порцію такої необхідної уваги та щастя повалятись в снігу. А ще стільки всього корисного зроблено завдяки вам - прибрано, замінено підстилки, продезінфіковано у вольєрах і клітках, нарубано величезну купу дров. Дякуємо за теплі кофтинки - тепер вони зігрівають малечу", - йдеться в дописі.

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