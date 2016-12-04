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Цуценятам з луцького притулку подарували теплі кофтинки. ФОТО

Цуценятам з луцького притулку подарували теплі кофтинки. ФОТО
Уже за традицією на КП "Ласка" пройшов день волонтера, під час якого маленьким цуценятам небайдужі лучани подарували в'язані кофтинки.

Про це йдеться на сторінці КП "Ласка" у facebook.

"Дякуємо за цей суботній день волонтера нашим постійним та новим помічникам. Не зважаючи на свято та зимну погоду -ви знову прийшли на допомогу. Хвостики отримали порцію такої необхідної уваги та щастя повалятись в снігу. А ще стільки всього корисного зроблено завдяки вам - прибрано, замінено підстилки, продезінфіковано у вольєрах і клітках, нарубано величезну купу дров. Дякуємо за теплі кофтинки - тепер вони зігрівають малечу", - йдеться в дописі.

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Теги: КП Ласка, притулок, день волонтера, кофтинки, цуценята
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