вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО

Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО
Після отримання Томосу українські віряни активно обговорюють та вирішують питання переходу від УПЦ (МП) до ПЦУ. Проте більшість з них, навіть не розуміють, яким повинен бути цей процес.

Про це дізнавались журналісти Сфера ТВ.

Зокрема, у селі Жидичин є два храми, один з яких наразі належить до Московського патріархату. Відповідно і прихожани розділились на дві частини. З відгуків, усі без винятку тішаться отриманню Томосу про автокефалію, однак долучатись до єдиної православної церкви поспішають не всі.

Люди похилого віку стверджують, що взагалі намагаються не втручатися у церковні питання, мовляв, як буде - так буде.

Та окремі прихожани місцевого храму, що належить до Московського патріархату стверджують, що бракує не лише єдності та згуртованості людей, але й активної позиції настоятеля церкви.

Нині, за словами архімандрита Костянтина Марчука, ця процедура найбльше набирає обертів, а все має бути поступово та за добровільною згодою громад.

Більше - в сюжеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, парафія, громада, перехід, ПЦУ, УПЦ МП, Жидичин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО
21 січень, 23:44
Цуценятам з луцького притулку подарували теплі кофтинки. ФОТО
21 січень, 22:36
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та легковик. ФОТО
21 січень, 22:03
Волинське село на світлинах 100-річної давнини. РЕТРОФОТО
21 січень, 21:32
Схожі новини
Прихожани собору на Волині виходять із Московського патріархату Прихожани собору на Волині виходять із Московського патріархату
14 січень, 22:20
В Україні до ПЦУ вже перейшли понад 60 парафій В Україні до ПЦУ вже перейшли понад 60 парафій
14 січень, 11:32
Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви Сілький голова Красноволі розповів, чому селяни не пускали єпископа до церкви
13 січень, 18:30
На Волині священик підтримав рішення людей про перехід до ПЦУ На Волині священик підтримав рішення людей про перехід до ПЦУ
13 січень, 13:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО
21 січень, 23:44
 0
Цуценятам з луцького притулку подарували теплі кофтинки. ФОТО
21 січень, 22:36
 0
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та легковик. ФОТО
21 січень, 22:03
 0
Волинське село на світлинах 100-річної давнини. РЕТРОФОТО
21 січень, 21:32
 0
Медіа
відео
1/8