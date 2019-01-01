Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО





Про це дізнавались журналісти



Зокрема, у селі Жидичин є два храми, один з яких наразі належить до Московського патріархату. Відповідно і прихожани розділились на дві частини. З відгуків, усі без винятку тішаться отриманню Томосу про автокефалію, однак долучатись до єдиної православної церкви поспішають не всі.



Люди похилого віку стверджують, що взагалі намагаються не втручатися у церковні питання, мовляв, як буде - так буде.



Та окремі прихожани місцевого храму, що належить до Московського патріархату стверджують, що бракує не лише єдності та згуртованості людей, але й активної позиції настоятеля церкви.



Нині, за словами архімандрита Костянтина Марчука, ця процедура найбльше набирає обертів, а все має бути поступово та за добровільною згодою громад.



Більше - в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після отримання Томосу українські віряни активно обговорюють та вирішують питання переходу від УПЦ (МП) до ПЦУ. Проте більшість з них, навіть не розуміють, яким повинен бути цей процес.Про це дізнавались журналісти Сфера ТВ Зокрема, у селі Жидичин є два храми, один з яких наразі належить до Московського патріархату. Відповідно і прихожани розділились на дві частини. З відгуків, усі без винятку тішаться отриманню Томосу про автокефалію, однак долучатись до єдиної православної церкви поспішають не всі.Люди похилого віку стверджують, що взагалі намагаються не втручатися у церковні питання, мовляв, як буде - так буде.Та окремі прихожани місцевого храму, що належить до Московського патріархату стверджують, що бракує не лише єдності та згуртованості людей, але й активної позиції настоятеля церкви.Нині, за словами архімандрита, ця процедура найбльше набирає обертів, а все має бути поступово та за добровільною згодою громад.Більше - в сюжеті.

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