Луцькі школярі зароблятимуть кошти, щоб пожертвувати на благодійність

Аріни Самчук, Арсена Васєчка, Андрія та Мар’яни Нестерук.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Допоможемо Арінці Самчук разом» у соціальній мережі



"Що треба зробити?

• Закінчився перший семестр. У тебе точно є списані зошити, змальовані альбоми, блокноти та чернетки. Швидше за все найближчим часом все це відправиться у сміття. А ти принеси це в школу 26, 28, 29, 30 січня для благодійного збору макулатури.

26 січня у суботу з 12 до 15 години

• учні 10-11 класів організовують невеличкий благодійний ярмарок солодощів та напоїв

• В цей день також буде проведений благодійний продаж книг, які списані на макулатуру. Маєш літературу, якої хочеш позбутися? Книги, які не будуть продані, теж будуть здані на макулатуру. Серед старих книг ви можете знайти книги свого дитинства або книги, які були видані у рік вашого народження



• В школі буде організована скринька, в якій ти і твої батьки зможуть залишити кошти для хворих діток.

І найважливіше!

Треба докласти всіх зусиль, щоб донести цю інформацію в кожну сім‘ю. Батьки повинні стати безпосередніми учасниками благодійного збору макулатури. В цей день у дітей, вчителів та батьків буде спільна мета - ЗАРОБИТИ та ПОЖЕРТВУВАТИ кошти. Ще один урок людяності для усіх нас!", - йдеться з дописі.



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