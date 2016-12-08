В місті на Волині тротуари не посипали навіть біля міськради, - соцмережі. ФОТО





Про це пише Jeam Gokins у соцмережі



"Вчора мені один депутат міськради писав що місто почищене і посипано піском. Мені прислали фото. Виявляється не посипано, а полито. І це біля міськради", - йдеться у дописі.



"Такий каток по всьому місту.В цьому сезоні його не посипали зовсім.Економія.Кошти повинні бути лише в кармані можновладців", - додає в коментарях пані Руслана.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі неподалік приміщення міської ради увесь тротуар вкритий льодом, який, за словами депутатів, почистили.Про це пише Jeam Gokins у соцмережі facebook "Вчора мені один депутат міськради писав що місто почищене і посипано піском. Мені прислали фото. Виявляється не посипано, а полито. І це біля міськради", - йдеться у дописі."Такий каток по всьому місту.В цьому сезоні його не посипали зовсім.Економія.Кошти повинні бути лише в кармані можновладців", - додає в коментарях пані Руслана.

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