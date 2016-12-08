вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В місті на Волині тротуари не посипали навіть біля міськради, - соцмережі. ФОТО

В місті на Волині тротуари не посипали навіть біля міськради, - соцмережі. ФОТО
У Ковелі неподалік приміщення міської ради увесь тротуар вкритий льодом, який, за словами депутатів, почистили.

Про це пише Jeam Gokins у соцмережі facebook.

"Вчора мені один депутат міськради писав що місто почищене і посипано піском. Мені прислали фото. Виявляється не посипано, а полито. І це біля міськради", - йдеться у дописі.

"Такий каток по всьому місту.В цьому сезоні його не посипали зовсім.Економія.Кошти повинні бути лише в кармані можновладців", - додає в коментарях пані Руслана.
В місті на Волині тротуари не посипали навіть біля міськради, - соцмережі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лід, тротуар, Ковель, міськрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська лікарня закупить два новеньких кросовери для медичних працівників
Сьогодні, 03:16
В місті на Волині тротуари не посипали навіть біля міськради, - соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 02:51
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Після тривалої хвороби помер колишній настоятель луцького костелу
Сьогодні, 00:28
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку - «дупопад». Комунальники кажуть, що працюють У Луцьку - «дупопад». Комунальники кажуть, що працюють
08 грудень, 2016, 09:27
Новий очільник Ковельської РДА розказав, скільки заробляє Новий очільник Ковельської РДА розказав, скільки заробляє
04 березень, 2015, 11:05
На Ковельському водосховищі провалились під кригу троє дітей На Ковельському водосховищі провалились під кригу троє дітей
24 лютий, 2015, 11:44
Волонтери Ковеля вимагають в мера скликати позачергову сесію в зв'язку з Дебальцевим Волонтери Ковеля вимагають в мера скликати позачергову сесію в зв'язку з Дебальцевим
18 лютий, 2015, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська лікарня закупить два новеньких кросовери для медичних працівників
Сьогодні, 03:16
 0
В місті на Волині тротуари не посипали навіть біля міськради, - соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 02:51
 0
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Сьогодні, 01:13
 0
Після тривалої хвороби помер колишній настоятель луцького костелу
Сьогодні, 00:28
 0
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8