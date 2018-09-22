вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО

Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Нові світлини вечірнього Ковеля місцевого фотографа Олександра Фомука просто вражають.

Пише КовельPost.


Його талант і здібності у поєднанні з сучасними технічними можливостями дають неперевершений результат.

Людям варто берегти та цінувати його красу свого міста, його затишок, неповторність архітектурних пам'яток, оригінальність сучасних будівель та чудову природу парків, аби милуватися не лише світлинами Ковеля, а й помічати цю красу, йдучи вулицями міста.
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Після тривалої хвороби помер колишній настоятель луцького костелу
Сьогодні, 00:28
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО
21 січень, 23:44
Цуценятам з луцького притулку подарували теплі кофтинки. ФОТО
21 січень, 22:36
Схожі новини
У місті на Волині – виставка неймовірних підводних фото У місті на Волині – виставка неймовірних підводних фото
22 вересень, 2018, 10:21
У Ковелі пологовий та лікарню прикрасили дитячими картинами. ФОТО У Ковелі пологовий та лікарню прикрасили дитячими картинами. ФОТО
18 липень, 2018, 12:11
Історія ковельського аптекаря. ФОТО Історія ковельського аптекаря. ФОТО
14 травень, 2018, 20:18
У Ковелі суттєво збільшили розмір допомоги онкохворим У Ковелі суттєво збільшили розмір допомоги онкохворим
22 січень, 2018, 17:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Сьогодні, 01:13
 0
Після тривалої хвороби помер колишній настоятель луцького костелу
Сьогодні, 00:28
 0
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО
21 січень, 23:44
 0
Цуценятам з луцького притулку подарували теплі кофтинки. ФОТО
21 січень, 22:36
 0
Медіа
відео
1/8