Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Нові світлини вечірнього Ковеля місцевого фотографа Олександра Фомука просто вражають.
Пише КовельPost.
Його талант і здібності у поєднанні з сучасними технічними можливостями дають неперевершений результат.
Людям варто берегти та цінувати його красу свого міста, його затишок, неповторність архітектурних пам'яток, оригінальність сучасних будівель та чудову природу парків, аби милуватися не лише світлинами Ковеля, а й помічати цю красу, йдучи вулицями міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пише КовельPost.
Його талант і здібності у поєднанні з сучасними технічними можливостями дають неперевершений результат.
Людям варто берегти та цінувати його красу свого міста, його затишок, неповторність архітектурних пам'яток, оригінальність сучасних будівель та чудову природу парків, аби милуватися не лише світлинами Ковеля, а й помічати цю красу, йдучи вулицями міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Сьогодні, 01:13
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО
21 січень, 23:44
Цуценятам з луцького притулку подарували теплі кофтинки. ФОТО
21 січень, 22:36