Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО

Олександра Фомука просто вражають.



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Його талант і здібності у поєднанні з сучасними технічними можливостями дають неперевершений результат.



Людям варто берегти та цінувати його красу свого міста, його затишок, неповторність архітектурних пам'яток, оригінальність сучасних будівель та чудову природу парків, аби милуватися не лише світлинами Ковеля, а й помічати цю красу, йдучи вулицями міста.



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