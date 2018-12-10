вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бій за участю волинського кікбоксера визнано найвидовищнішим

Бій за участю волинського кікбоксера визнано найвидовищнішим
Минулими вихідними, 19-20 січня 2019 року, у Житомирі відбувся відкритий чемпіонат Житомирської області з кікбоксингу WAKO «ТРЕТЯ УКРАЇНА», присвячений 100-річчю створення Директорії Української Народної Республіки — найвищого органу державної влади відродженої УНР.

Повідомляє КовельPost.

Тренерською радою та суддівською бригадою найвидовищнішим боєм було визнано фінал вагової категорії до 60 кг серед старших юніорів у розділі К-1 між Кухтою Романом (місто Ковель, тренер Тимофєєв Віталій) та Орлом Владиславом (місто Рівне, тренер Кроль Роман).

Захід проводився з метою відбору кращих кікбоксерів області для участі у чемпіонатах України з кікбоксингу WAKO серед юнаків, юніорів та дорослих 2019 року та патріотичного виховання молоді. У змаганнях брали участь 140 бійців з міст Житомира, Бердичева, Коростеня, Радомишля, Києва, Рівного та Ковеля Волинської області.

Крім того, під час проведення чемпіонату представниками військово-історичного клубу "Повстанець" та Житомирською федерацією кікбоксингу була проведена бесіда-лекція про події 100-річної давнини. На якій кікбоксерам та їх батькам розказали про діяльність Директорії УНР, її боротьбу з більшовиками, назвали героїв Дієвої армії УНР, ознайомили з одностроями та зброєю тих часів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кікбоксинг, Роман Кухта, бій, чемпіонат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бій за участю волинського кікбоксера визнано найвидовищнішим
Сьогодні, 04:21
Волинська лікарня закупить два новеньких кросовери для медичних працівників
Сьогодні, 03:16
В місті на Волині тротуари не посипали навіть біля міськради, - соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 02:51
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Після тривалої хвороби помер колишній настоятель луцького костелу
Сьогодні, 00:28
Схожі новини
Юні волинські кікбоксери здобули низку нагород на змаганнях Юні волинські кікбоксери здобули низку нагород на змаганнях
10 грудень, 2018, 13:30
Волиняни здобули призові місця на чемпіонаті України з кікбоксингу. ФОТО Волиняни здобули призові місця на чемпіонаті України з кікбоксингу. ФОТО
23 квітень, 2018, 17:33
Волинянин став чемпіоном України з кікбоксингу Волинянин став чемпіоном України з кікбоксингу
05 лютий, 2018, 16:40
Лучанин - чемпіон з кікбоксингу Лучанин - чемпіон з кікбоксингу
30 жовтень, 2017, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бій за участю волинського кікбоксера визнано найвидовищнішим
Сьогодні, 04:21
 0
Волинська лікарня закупить два новеньких кросовери для медичних працівників
Сьогодні, 03:16
 0
В місті на Волині тротуари не посипали навіть біля міськради, - соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 02:51
 0
Волинський фотограф через об'єктив передав особливу красу рідного міста. ФОТО
Сьогодні, 01:13
 0
Після тривалої хвороби помер колишній настоятель луцького костелу
Сьогодні, 00:28
 0
Медіа
відео
1/8