Бій за участю волинського кікбоксера визнано найвидовищнішим





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Тренерською радою та суддівською бригадою найвидовищнішим боєм було визнано фінал вагової категорії до 60 кг серед старших юніорів у розділі К-1 між Кухтою Романом (місто Ковель, тренер Тимофєєв Віталій) та Орлом Владиславом (місто Рівне, тренер Кроль Роман).



Захід проводився з метою відбору кращих кікбоксерів області для участі у чемпіонатах України з кікбоксингу WAKO серед юнаків, юніорів та дорослих 2019 року та патріотичного виховання молоді. У змаганнях брали участь 140 бійців з міст Житомира, Бердичева, Коростеня, Радомишля, Києва, Рівного та Ковеля Волинської області.



Крім того, під час проведення чемпіонату представниками військово-історичного клубу "Повстанець" та Житомирською федерацією кікбоксингу була проведена бесіда-лекція про події 100-річної давнини. На якій кікбоксерам та їх батькам розказали про діяльність Директорії УНР, її боротьбу з більшовиками, назвали героїв Дієвої армії УНР, ознайомили з одностроями та зброєю тих часів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулими вихідними, 19-20 січня 2019 року, у Житомирі відбувся відкритий чемпіонат Житомирської області з кікбоксингу WAKO «ТРЕТЯ УКРАЇНА», присвячений 100-річчю створення Директорії Української Народної Республіки — найвищого органу державної влади відродженої УНР.Повідомляє КовельPost Тренерською радою та суддівською бригадою найвидовищнішим боєм було визнано фінал вагової категорії до 60 кг серед старших юніорів у розділі К-1 між(місто Ковель, тренер Тимофєєв Віталій) та(місто Рівне, тренер Кроль Роман).Захід проводився з метою відбору кращих кікбоксерів області для участі у чемпіонатах України з кікбоксингу WAKO серед юнаків, юніорів та дорослих 2019 року та патріотичного виховання молоді. У змаганнях брали участь 140 бійців з міст Житомира, Бердичева, Коростеня, Радомишля, Києва, Рівного та Ковеля Волинської області.Крім того, під час проведення чемпіонату представниками військово-історичного клубу "Повстанець" та Житомирською федерацією кікбоксингу була проведена бесіда-лекція про події 100-річної давнини. На якій кікбоксерам та їх батькам розказали про діяльність Директорії УНР, її боротьбу з більшовиками, назвали героїв Дієвої армії УНР, ознайомили з одностроями та зброєю тих часів.

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